Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 5 de junio, minuto a minuto
Ayer la divisa oficial operó a $1455 para la venta; el dólar blue se ubicó en $1435 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1405,00Venta$1455,00
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1891,50
Dólar CCL
Venta$1569,25
Dólar MEP
Venta$1456,92
Dólar mayorista
Venta$1438,82
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
El dólar oficial minorista se posicionó en $1455 para la venta. Por su parte, eldólar blue se ubicó en los $1435 para la misma operación. El riesgo país vuelve a estar por debajo de los 500 puntos.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1675,66. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del jueves 4 de junio,el dólar oficial cerró a $1405 para la compra y $1455 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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