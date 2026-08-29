Cambio en el mapa de exportaciones: Neuquén se convirtió en la tercera provincia exportadora, impulsada por Vaca Muerta

En un contexto donde la Argentina registró un crecimiento de las exportaciones y un superávit comercial récord, la Patagonia se convirtió en un jugador de gran peso que llegó a representar el 17,8% de las ventas externas en el primer semestre de 2026. Neuquén fue el gran protagonista de este fenómeno de la mano de Vaca Muerta y se consolidó como la tercera provincia exportadora del país, detrás de Buenos Aires y Santa Fe.

El dato surge de un informe realizado por el Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, que analiza el desempeño del comercio exterior argentino y su dimensión territorial. El documento detalló que se da un cambio en la estructura al incorporar nuevos motores de crecimiento, impulsados por la energía y la minería.

Las exportaciones argentinas fueron creciendo, lo que impulsó el superávit comercial Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral

El saldo comercial en los primeros seis meses del año fue de US$13.923 millones, que el CIG destacó como “el más alto registrado para un primer semestre”. Y explicó: “La combinación de mayores precios de exportación y precios estables en importaciones ha generado una mejora significativa en los términos de intercambio, beneficiando la balanza comercial”.

La agroindustria continúa siendo el principal componente de las ventas externas (32% del total), pero otros sectores avanzan a mayor velocidad. El segmento de combustibles y energía creció 42,5% interanual. “Es uno de los principales impulsores del cambio”, puntualizaron de CIG. Las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron US$4693 millones y crecieron 47,7%, mientras que las de carburantes aumentaron 53,5%.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial crecieron 27,5%, mientras que las exportaciones de minerales metalíferos y litio aumentaron 111,1%, consolidándose como una de las áreas de mayor dinamismo.

La energía es uno de los sectores que impulsa el crecimiento de las exportaciones

“El verdadero cambio no está en el monto exportado. Lo más importante es que comenzó a modificarse la geografía económica del país. Cambian los sectores que impulsan las exportaciones, cambian las provincias que lideran ese crecimiento y cambian los mercados hacia los cuales Argentina vende sus productos”, afirmó Horacio Augusto Pereira, investigador senior del CIG.

En esa línea, evaluó que no se trata del “reemplazo de una matriz productiva por otra”, sino que es “una ampliación de la base exportadora del país”. “La Argentina no está dejando de ser un país agroexportador; está incorporando nuevos motores de crecimiento que conviven con los sectores tradicionales y generan oportunidades inéditas para numerosos territorios”, concluyó Pereira.

Mapa de exportaciones

La región Pampeana mantuvo su liderazgo absoluto en el primer semestre de 2026 con US$32.698 millones (66,1% del total), aunque su participación disminuyó frente al crecimiento de otras regiones.

Por su parte, la Patagonia alcanzó exportaciones por US$8783 millones. Así pasó de representar el 14,8% de las ventas externas en 2025 al 17,8%, consolidando su rol como el principal polo energético del país.

Si bien la participación de la región Pampeana sigue liderando en el total de exportaciones, la Patagonia va ganando terreno Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral

También se destacó el Noroeste: exportó US$3203 millones, con una estructura heterogénea que combina minería, agroindustria y productos primarios. De esa forma, incrementó su participación del 5,8% en 2025 al 6,5% en 2026. El crecimiento se dio principalmente en Jujuy y Salta, reflejando el despegue de la producción de litio.

En tanto, Cuyo se llevó US$2517 millones (5,1% del total), principalmente por la minería y la actividad vitivinícola. El Noreste exportó US$620 millones (1,3% del total), con un perfil basado en productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, donde resaltó la explotación forestal.

El ranking de las provincias más exportadoras

Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén son las provincias que más exportaron en el primer semestre de 2026 Yu Fangping - XinHua