A 12 años de la 125. La Mesa de Enlace pidió "no repetir la historia"

Un grupo de productores que ayer ya estaba en San Nicolás para la asamblea nacional de hoy

En un día en que se cumplen 12 años de la 125, la resolución del entonces gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles que desató cuatro meses de pelea con el campo, la Mesa de Enlace pidió "no repetir una historia" que fue perjudicial para el agro y el país.

La declaración de la agrupación, que conforman la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se da en medio de un cese de comercialización convocado por SRA, CRA y Coninagro por la suba de las retenciones a la soja del 30 al 33% por parte del Gobierno.

Desde las 10, en el kilómetro 224,5 de la ruta 9, en San Nicolás, productores autoconvocados de diversos puntos del país harán una asamblea nacional no solo contra ese incremento de la carga tributaria sino también para recordar lo que fue la 125. La 125 elevaba del 35 al 44,1% los derechos en soja, con un tope que podía estirarse hasta el 48%.

"Esta voraz e inconstitucional medida tomada por el Poder Ejecutivo en 2008, estuvo acompañada por una escalada verbal y discursiva en la que se identificaba al sector agropecuario como enemigo a vencer y se caricaturizaba y desvalorizaba a los productores con expresiones degradantes. Hoy, a doce años de este conflicto, resulta imperativo reflexionar para no repetir la historia", dijo la Mesa de Enlace.

Las entidades solicitan que no se realice otra escalada en contra del sector y se refieren al momento actual.

"Muchos productores se han visto obligados a adoptar medidas de protesta frente a un nuevo escenario crítico. En un contexto internacional de precios a la baja de los productos del campo, todos los niveles del Estado nos someten a una presión fiscal inaguantable. Nuevos aumentos de derechos de exportación, cuando se hace sentir una fuerte sequía que va a impactar seriamente en los rindes generales, con pérdidas totales en muchos casos, hacen que se ponga en riesgo no solo la situación de los productores en el presente, sino fundamentalmente las siembras de la campaña próxima y la subsistencia de muchos de nosotros en los campos", indicaron las entidades.

"Es necesario establecer alternativas y no volver a desatar esa escalada verbal, pues este fue un recurso que no funcionó en el pasado. Debemos trabajar para no alimentar una grieta que debiéramos superar como Nación, de una vez por todas", agregaron.

En cuanto al paro del campo, que finaliza mañana, hoy ingresaron 130 vacunos en el Mercado de Liniers, una cifra insignificante para la operatoria habitual en el mercado.