Todo listo para Expoagro 2026: la agenda completa de actividades

Esta nueva edición, que celebra un aniversario del polo tecnológico agrícola, tendrá cientos de charlas y eventos
Este lunes comenzó Expoagro 2026, que celebra su 20° aniversario. El evento se desarrolla en San Nicolás y tendrá más de 700 expositores que buscarán mostrar los nuevos avances tecnológicos del sector.
Entre los asistentes, además de figuras de la economía y la política, habrá fabricantes de maquinaria agrícola, semilleros, y bancos y proveedores de servicios que presentarán al productor tecnologías, herramientas financieras y soluciones comerciales orientadas a mejorar la eficiencia del negocio agropecuario.
En este sentido, los asistentes e interesados buscan conocer la grilla día a día de todas las actividades.
Expoagro 2026: agenda de actividades
Lunes 9 de marzo
|Horario
|Sector / Auditorio
|Actividad / Disertante
08:00 - 19:00
Expo Braford Avanza
Ingreso de animales
09:00
Carpa de Remates IPCVA
Pedro Noel Irey (Televisado)
13:30
Carpa de Remates IPCVA
UMC – Haciendas Villaguay (Televisado)
Martes 10 de marzo
|Horario
|Sector / Auditorio
|Actividad / Disertante
08:00 - 18:00
Expo Braford Avanza
Admisión de animales
09:00
Carpa de Remates IPCVA
Colombo y Magliano (Televisado)
10:30
Show Máq. Construcción
John Deere amarillo en acción
10:30
Auditorio Carne Arg.
Programas de mejoramiento (Hereford) - Juan Manuel Aloé
11:00
Tecnódromo
Evolución de las Máquinas (20 años de Expoagro)
11:30
Auditorio AgTech JD
Conectividad y eficiencia - T. Liceda, B. Llorente, M. Bonadeo
12:00
Tecnódromo
Test Drive de Tractores Valtra
12:00
Anfiteatro ArgenINTA
Lanzamiento Jornadas Ganaderas INTA - N. Bronzovich, N. Pino
13:00
Auditorio Carne Arg.
Lanzamientos Biogénesis Bagó
13:00
Auditorio Agronegocios
Inversiones: Producir, transformar, exportar - Allaria
13:00
Anfiteatro ArgenINTA
Modo Startups: Capital y tecnología - Carola Urdangarin e invitados
13:00 - 14:00
Auditorio AgTech JD
Certificaciones sustentables en el Agro - Ramiro Garfagnoli (UCA)
13:30
Auditorio Agronegocios
Anuncio de créditos ganaderos - Sergio Iraeta (SAGyP) y BICE
13:30
Auditorio de Prensa
Conferencia de Prensa de las Cuatro Cadenas (Trigo, Girasol, Soja, Maíz)
14:00
Anfiteatro ArgenINTA
Clima: ¿Niña, Niño o Neutro? - Pablo Mercuri y Natalia Gattinoni
14:30
Tecnódromo
El Show de la Tecnología
15:00
Anfiteatro ArgenINTA
FORO ECONÓMICO: Escenario para el productor - David Miazzo
15:00
Auditorio de Prensa
Lanzamiento Expo Venado 2026
15:00
Expo Braford Avanza
Prevención y Selección en Ganadería - CDV & Braford
15:30
Tecnódromo
Pulverización selectiva con drones - Tekron
15:30
Auditorio Carne Arg.
Trazabilidad e IA para carne en Europa - G. Leotta y A. Bifaretti
15:30
Auditorio de Prensa
Aportes bonaerenses al desarrollo - Javier Rodríguez (Min. Des. Agrario)
16:00
Auditorio AgTech JD
Fundación Espartanos: Segundas oportunidades - Coco Oderigo
16:00
Anfiteatro ArgenINTA
Simposio de Pecán y Congreso de Drones 2026
16:15
Auditorio Agronegocios
Negocio Agro: C. Zuchovicki, Bumper Crop, A. Malamud
16:30
Tecnódromo
Clínica de Siembra DOMINA - Hernán Ferrari (INTA)
17:00
Anfiteatro ArgenINTA
El Campo Podcast: Mirada empresarial 2026
Miércoles 11 de marzo
|Horario
|Sector / Auditorio
|Actividad / Disertante
09:00
Carpa de Remates IPCVA
Campos y Ganados y Negocios de Hacienda
09:00
Auditorio AgTech JD
Nanotecnología frente al estrés hídrico - Dra. R. Giacometti
10:00
Tecnódromo
Clínica de Siembra: Apache 90.000 air drill
10:00
Auditorio Agronegocios
Camelina de punta a punta - LDC (Louis Dreyfus Company)
10:00
Auditorio de Prensa
Semáforo de economías regionales - CONINAGRO
10:00
Anfiteatro ArgenINTA
EUREKA DRONES: Debate técnico sobre drones agrícolas
11:00
Anfiteatro ArgenINTA
FORO ECONÓMICO: El gobierno de Milei - Carlos Melconian
11:00
Auditorio AgTech JD
Financiamiento: El crédito que mueve al agro - CASFOG / Santander / Galicia
12:00
Auditorio Agronegocios
Perspectivas Económicas - Fausto Spotorno (BNA)
12:00
Auditorio de Prensa
Agenda Institucional CRA - Carlos Castagnani
12:00
Auditorio Carne Arg.
Cosecha de nutrientes: Microsilos - YOMEL
13:00
Auditorio Agronegocios
Soluciones Automatizadas e IA - CM Automación
13:00
Anfiteatro ArgenINTA
Gestión del Riesgo Climático - SAGyP / ADIRA
14:00
Tecnódromo
Jura de Bozales (Braford)
15:00
Auditorio Carne Arg.
Análisis: Producir con precios para ganar - Diego Ponti
15:00
Anfiteatro ArgenINTA
AgTech: Vinculando al Agro con Startups - INTA
15:45
Auditorio Carne Arg.
2026: En búsqueda de la competitividad - Gustavo Lazzari
16:00
Anfiteatro ArgenINTA
Club del Riego: Decisiones estratégicas ante clima incierto
17:00
Auditorio AgTech JD
El fin de la era del azar en la aplicación - Juan Martín Cuthill
18:00
Expo Braford Avanza
Braford a las Brasas: Degustación de carnes
Jueves 12 de marzo
|Horario
|Sector / Auditorio
|Actividad / Disertante
09:00
Carpa de Remates IPCVA
Rosgan (Televisado)
10:00
Auditorio Agronegocios
Cumbre de Contratistas: H. Ferrari, S. Di Stefano, L. De Benedictis
11:00
Auditorio AgTech JD
John Deere: IA en las decisiones agronómicas
12:00
Auditorio AgTech JD
IA, Agro y Datos - Juan Quintero (Univ. Austral)
13:30
Auditorio de Prensa
Expo Rural Reconquista (90 años)
14:00
Tecnódromo
Jornada Nacional de Jóvenes
15:00
Anfiteatro ArgenINTA
Tendencias Climáticas 2026 - Leonardo De Benedictis
15:30
Expo Braford Avanza
Remate Especial de Reproductores - Colombo y Magliano
16:00
Stand Ternium
Premio Ternium Expoagro a la Innovación (Entrega de medallas)
16:00
Anfiteatro ArgenINTA
FORO ECONÓMICO: 2026 Año de cosecha récord - Salvador Di Stefano
16:00
Auditorio AgTech JD
IA en el agro: Casos de uso hoy - Eliana Giunta
17:00
Auditorio Carne Arg.
Raza Brahman: Adaptación y eficiencia
Viernes 13 de marzo
|Horario
|Sector / Auditorio
|Actividad / Disertante
09:00
Carpa de Remates IPCVA
Jauregui Lorda (Televisado)
09:30
Auditorio AgTech JD
Herramientas financieras CFI
10:30
Show Máq. Construcción
John Deere amarillo en acción
11:00
Auditorio AgTech JD
Drones: De la inversión a la ganancia - Tekron
12:00
Auditorio AgTech JD
Gestión de Caminos Rurales
