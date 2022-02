A cuánto están y dónde se consiguen los cortes de carne más baratos que se venden desde hoy

Hoy entró en vigencia el programa Cortes Cuidados del gobierno nacional, anunciado el jueves pasado tras un acuerdo de la Secretaría de Comercio Interior que conduce Roberto Feletti con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, empresas de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica). Tiene siete cortes, estará en funcionamiento durante todo 2022 y en esta primera etapa lo hará hasta el 7 de abril próximo, momento en que se analizarán las condiciones de la prórroga. Ya está estipulado un aumento del 2% entre el 7 de marzo y el 7 de abril. En una cámara frigorífica criticaron el convenio y apuntaron que solo cubre el 6% del consumo local.

El programa contempla los “siete cortes de carne más representativos del consumo de los argentinos”: asado, vacío, matambre, falda, tapa de asado, nalga y paleta. Hay productos con subas de hasta el 30% respecto de valores especiales que se habían fijado para las fiestas. Cuenta con más de 1000 bocas de expendio entre supermercados y carnicerías de empresas exportadoras.

Una góndola con los distintos cortes también en Coto Tomás Cuesta

Los cortes podrán conseguirse en 1000 comercios de lunes a viernes pertenecientes a las siguientes cadenas: Jumbo, Coto, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, La Anónima, Día, Changomas, Vital, Makro, además de carnicerías adheridas a Unica y el consorcio de exportadores ABC.

Los precios para la venta minorista son los siguientes:

Asado: $699 (para la región patagónica este precio corresponde al corte asado sin hueso).

Vacío: $749

Matambre: $779

Falda: $449

Tapa de asado: $639

Nalga: $799

Paleta: $649

Como habían explicado en otra ocasión fuentes de la Secretaría de Comercio Interior, la lista de productos fue pensada “para evitar la erosión del ingreso de los argentinos, (los productos) sirven para poder tener canastas establecidas que funcionen como referencias para la población y para cuidar el esfuerzo de los trabajadores”.

El Gobierno busca que el acuerdo sirva como referencia para la población Tomás Cuesta

De la lista 2021 que contenía once productos salieron la cuadrada/bola de lomo (reemplazada por la nalga), la carnaza, el roast beef, el espinazo y la carne picada. Las bocas de expendio también se redujeron: pasaron de 2000 a 1000. Con respecto al año pasado, hubo cortes que aumentaron su precio hasta un 90%, como es el caso del asado, que pasó a valer $699 cuando el año pasado empezó en $359.

Críticas

Según Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), el acuerdo es insuficiente porque contempla 12.000 toneladas mensuales de carne, lo que implica que cubre solo un 6% del volumen requerido por la población.

Los Cortes Cuidados en un Jumbo de Palermo Tomás Cuesta

“Los Cortes Cuidados se venden en supermercados y no en carnicerías, por lo que la gente que debería acceder no va a poder hacerlo. El tercer cordón del conurbano no va al supermercado, compra en la carnicería del barrio. Entonces el único beneficiario de este acuerdo es el sector del supermercadismo”, señaló Schiariti y agregó: “Ellos utilizan una promoción cuyo el 50% es financiado por el sector exportador. Usan la carne como llamador y aumentan su facturación en general. Debe ser un buen negocio para el supermercadismo”, remarcó.

Para el titular de Ciccra, los exportadores adhirieron al acuerdo “ante la amenaza de aumentos de las retenciones a las exportaciones; es algo coercitivo”. Recalcó: “Los exportadores son conscientes de que tienen muchos empleados en sus fábricas y no van a dejarse fundir por sacrificar una parte de su trabajo”.