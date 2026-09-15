Súper Niño: una senadora reclamó obras urgentes y alertó por el riesgo de inundaciones

Ante un escenario de El Niño que podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia fines de este año y comienzos de 2027, la senadora bonaerense Emilia Subiza (Hechos-UCR Identidad) reclamó que se aceleren las obras pluviales y de saneamiento pendientes, pidió al gobierno nacional la transferencia de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y propuso una coordinación entre seis provincias para fortalecer los sistemas de alerta y prevención frente a posibles inundaciones.

El planteo fue realizado durante el Parlamento Federal del Clima, celebrado en la ciudad de Salta, donde la legisladora presentó un proyecto de declaración centrado en la gestión del riesgo y la acción anticipatoria frente al impacto del fenómeno climático.

La iniciativa se conoce en un momento en el que las previsiones mantienen la atención sobre la evolución de El Niño. En agosto pasado, un informe del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires había señalado que existía una probabilidad superior al 90% de que el evento evolucionara hacia una intensidad “Muy Fuerte”. En ese relevamiento, de 92 municipios con información disponible, 58 habían superado durante 2026 al menos una de sus medias mensuales históricas de precipitaciones y diez presentaban excedentes hídricos superiores al 50%.

En septiembre, las previsiones internacionales continuaron mostrando a El Niño plenamente instalado: el pronóstico oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) asigna una probabilidad del 100% a la continuidad de las condiciones de El Niño durante el trimestre diciembre-enero-febrero.

Emilia Subiza, del bloque Hechos-UCR Identidad

En ese contexto, según se señaló en el proyecto presentado por Subiza, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las proyecciones internacionales de la NOAA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierten sobre la probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en el Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de que el episodio alcance una intensidad extraordinaria entre fines de 2026 y principios de 2027.

“A diferencia de otras catástrofes, El Niño nos otorga algo invaluable: tiempo de anticipación. Nos da la oportunidad de prepararnos”, enfatizó Subiza durante su intervención ante legisladores y representantes de las comisiones de Ambiente de distintas provincias.

Obras pendientes

Uno de los puntos centrales planteados por la legisladora fue la necesidad de avanzar sobre las obras hídricas, pluviales y de saneamiento que permanecen pendientes, ante el riesgo de que precipitaciones intensas generen anegamientos en zonas urbanas y productivas. Durante su exposición se refirió particularmente a San Nicolás de los Arroyos, ciudad situada sobre el río Paraná y de la que es oriunda.

Emilia Subiza reclamó trabajos pluviales y de saneamiento, fondos nacionales y una red de cooperación entre seis provincias frente al riesgo de lluvias intensas y crecidas

“La ciudad en la que nací está a la vera del Río Paraná y hoy, como muchas otras, está en vilo. Cuando el río crece, toda la dinámica se altera: afecta a la gastronomía de la costanera, limita la vida social en el Ecoparque y condiciona a la comunidad, sin hablar de los riesgos sanitarios como el dengue o la irrupción de especies nativas del Delta en la zona urbana”, afirmó.

En ese marco, el proyecto insta a los gobiernos provinciales a culminar con urgencia las obras pluviales y de saneamiento pendientes. Entre ellas, Subiza puso el foco en la obra de la Cuenca Teherán, en San Nicolás, que se encuentra avanzada pero inconclusa y que, según se indicó, resulta necesaria para reducir el riesgo de anegamientos en distintos barrios ante episodios de lluvias intensas.

La advertencia se produce mientras la provincia de Buenos Aires ya mantiene en marcha un esquema de seguimiento ante el escenario climático. El plan oficial contempla monitoreo hidrometeorológico, acciones de prevención y respuesta, mantenimiento de infraestructura e intervenciones para disminuir el impacto de eventuales inundaciones tanto en ciudades como en áreas productivas.

Otro de los ejes del proyecto presentado por la senadora provincial apunta directamente al Poder Ejecutivo Nacional. La iniciativa reclama la efectiva transferencia de los recursos correspondientes al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se nutre del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

El objetivo es articular los sistemas de alerta temprana y coordinar las acciones de Defensa Civil gza.

“Demorar o desviar estos fondos de afectación específica frente a una emergencia anunciada es una omisión imperdonable en materia de prevención”, sostuvo Subiza.

El planteo vincula de esta manera la disponibilidad de los recursos con la posibilidad de acelerar las intervenciones necesarias antes de que el fenómeno climático alcance su período de mayor intensidad.

La tercera propuesta apunta a establecer una red de cooperación interprovincial que integre a Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, provincias atravesadas o vinculadas con las grandes cuencas del Litoral. Según la iniciativa, el objetivo es articular los sistemas de alerta temprana y coordinar las acciones de Defensa Civil, de modo que la información y las respuestas frente a crecidas, lluvias intensas u otras situaciones de emergencia no queden limitadas por las fronteras provinciales.

“Hoy tenemos el compromiso de ejercer un federalismo solidario y responsable. Acá no importa si es compañero, correligionario o si tiene peluca. Llegó el momento de aunar esfuerzos, superar los límites jurisdiccionales y dejar de lado las diferencias políticas”, concluyó Subiza.