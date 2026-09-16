Mejoró resultados: una de las principales empresas de insumos del agro tuvo ventas por más de $291.000 millones, un salto del 42%

Después de una reestructuración interna y luego de haber renegociado con éxito millonarias Obligaciones Negociables (ON), la empresa de microbiología agrícola Rizobacter informó un cierre de ejercicio 2025/2026 con una importante mejora en el desempeño de su negocio operativo.

“A nivel consolidado, las ventas alcanzaron los $291.164 millones, frente a los $205.107 millones del ejercicio anterior, lo que representa un crecimiento del 42%. A su vez, el resultado operativo pasó de $3671 millones a $12.693 millones, más que triplicándose en el período”, contaron desde la compañía. Agregaron: “Particularmente en el mercado argentino, las ventas crecieron un 44%, pasando de $169.050 millones a $243.254 millones, con márgenes brutos estables”.

Rizobacter tiene su planta industrial en la localidad bonaerense de Pergamino y está controlada por Bioceres Crop Solutions Corp, que también viene de informar una mejora en su desempeño luego de un contexto de crisis. Rizobacter es el motor del grupo por su nivel de tecnología para la actividad agropecuaria. En Pergamino posee las siguientes capacidades de producción: 6 millones de litros de productos microbiológicos, 12 millones de litros de adyuvantes, 5,6 millones de litros de fungicidas e insecticidas y 50.000 toneladas de fertilizantes microgranulados.

La compañía tiene un 20% de market share global en inoculantes para soja y un 30% de market share en adyuvantes en la Argentina, según indicaron a este medio. El plantel de empleados ronda las 450 personas.

La empresa tiene planta industrial en Pergamino Rizobacter

En mayo pasado, para recordar la empresa comunicó que su oferta de canje de Obligaciones Negociables Series IX y X (integradas por las Clases A y B de cada emisión) por unos US$42,68 millones tuvo una adhesión mayor al 86%. Superó largamente así lo requerido. En tanto, en febrero último había logrado una adhesión mayor al 75% en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por unos US$3,8 millones. Extendió vencimientos hasta septiembre de 2029.

En este marco, el Ebitda de la compañía también mostró un buen número. Según se precisó, el Ebitda ajustado se ubicó en $29.094 millones en el ejercicio 2026, un 65,2% por encima de los $17.610 millones de 2025. “En un mercado argentino que registró una contracción general, Rizobacter logró además sostener su participación en familias de productos estratégicos, reflejando la fortaleza de su posicionamiento, el valor de la marca y el trabajo de sus equipos”, explicaron.

El Ebitda ajustado se ubicó en $29.094 millones en el ejercicio 2026, un 65,2% por encima de los $17.610 millones de 2025 Rizobacter

Para tener en cuenta, en 2025 el mercado argentino de agroquímicos cerró en US$2772 millones, una merma de casi US$200 millones versus 2024. En tanto, en volumen se registraron 354,5 millones de litros/kilos, lo que representó una mejora del 5%. Hace unos años había superado los US$3000 millones en un contexto de precios más altos y productores que por la incertidumbre en el gobierno anterior adelantaron compras. Muchas compañías de insumos adquirieron productos en el exterior a precios más caros que el que después finalmente comercializaron a los productores.

En la empresa de Pergamino destacaron las reestructuraciones que hizo e incluso la firma de acuerdos con las entidades bancarias que opera. Como contó LA NACION, su controlante Bioceres Crop Solutions Corp tuvo buenos resultados también. En los resultados financieros para el cuarto trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2026 se destacó que el Ebitda ajustado pasó de -US$9,6 millones a +US$0,6 millones en el trimestre. Ocurrió por una baja de gastos y reestructuración.

Se informó que los ingresos fueron de 55,9 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2026, “prácticamente estables con respecto al año anterior”. De acuerdo al reporte, el crecimiento del 36% en el rubro de nutrición de cultivos compensó la disminución de los ingresos en protección de cultivos y el impacto de una reestructuración del negocio de semillas.