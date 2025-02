“Afecta nuestra soberanía”: renovado rechazo del agro argentino a un reglamento antideforestación de la Unión Europea

En una reunión en la Secretaría de Agricultura junto a funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente, diversas instituciones del agro manifestaron su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento de la Unión Europea (UE) 2023/1115, que regulará la comercialización de productos asociados a la deforestación. La norma, que limita las ventas de carne y soja, entre otros productos, a ese bloque de regiones deforestadas desde 2021, iba a entrar en vigor este año, pero se postergó para 2026. Se entregó un documento con los argumentos en contra que señala que la medida “afecta nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses” de la cadena productiva. El encuentro en Agricultura lo presidió el subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda.

Durante la reunión se solicitó que no se amplíen las regulaciones a otros ecosistemas o productos y, en caso de que el pedido de “no aplicación” no prospere, se propusieron modificaciones para mitigar el impacto comercial. Paralelamente, las entidades se comprometieron a seguir trabajando en esquemas de trazabilidad, sin que esto implique conformidad con el reglamento. En tanto, los funcionarios argentinos respaldaron la propuesta de relanzar negociaciones con la Unión Europea.

“Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la CE y el Parlamento Europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral. Más allá de eso, seguiremos trabajando en VISEC para ampliar la plataforma a todo el universo de productores y operadores de soja y carne bovina”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara CEC Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Las entidades señalaron que estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de la Argentina, afectando la soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados.

“Se detallaron puntos donde se plantea la interpretación sobre el alcance de determinados artículos del EUDR. Asimismo, se solicitó que no haya inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de otros productos. Más allá de esta posición, en caso de que la acción de “no aplicación” solicitada no prospere o se demore en el tiempo, se acompañó con una serie de pedidos de modificación al EUDR [Regulation on Deforestation-free Products], con el objetivo de reducir el impacto comercial negativo para la Argentina”, observaron.

Las instituciones del agro seguirán trabajando en esquemas de trazabilidad y cumplimiento para evitar pérdidas de mercado Cofco International Argentina

También mencionaron que, en forma paralela, muchas de las instituciones del agro seguirán trabajando en esquemas de trazabilidad y cumplimiento para evitar pérdidas de mercado frente a los demás países competidores que ya están definiendo sus respuestas al EUDR. Sin que esto pueda interpretarse como un acto de conformidad del reglamento. Finalmente, afirmaron que “las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino, al pedido de relanzar negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento Europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino. Durante el encuentro se acordó mantener una mesa de trabajo de seguimiento de esas negociaciones.

Las entidades que participaron y adhirieron el mencionado documento son: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

