El Tesoro refinanció toda la deuda en pesos y estiró algunos plazos hasta 2029

El Ministerio de Economía pudo renovar -previsiblemente- el total de la deuda en pesos que le vence en la semana y colocar por primera vez un título por vencer en 2029 con el debut de un bono Dual que pagará el mayor rendimiento entre el ajuste por CER y la tasa TAMAR más un spread de 300 puntos básicos.

Fue al validar pedidos de compra por cinco títulos por $8,11 billones, tras haber recibido ofertas por un total de $9,19 billones, cuando enfrenta pagos por $7,9 billones, lo que significa que obtuvo “un rollover de 102,15% sobre los vencimientos del día de la fecha”, informó la Secretaría de Finanzas al difundir los resultados.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,11 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,19 billones.

Esto significa un rollover de 102,15% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



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➡️12/6/26… pic.twitter.com/FEzZyQQuS0 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 28, 2026

Pero, a la vez, tuvo una aceptación muy dispar al canje que ofreció para estirar plazos de vencimientos por dos años al lograr adhesiones del 2%, 8%, 14% y 50% a la conversión de títulos indexados por CER, emitidos a tasa variable TAMAR o ajustables por el dólar oficial. Esto quiere decir que no habrá cambios importantes en el calendario de vencimientos que queda para el resto del año por esta operación, salvo en el caso del bono por vencer a mediados de diciembre, que sus tenedores (se presume, bancos) aceptaron canjear por la mitad de sus tenencias.

Federico Furiase, secretario de Finanzas LN+

Pese al intento oficial por alargar plazos de vencimiento, el 60% de lo captado por el Tesoro fue mediante la colocación del papel más corto que ofrecía. Se trata de una Letra Capitalizable (Lecap) por vencer en junio (en apenas 43 días) con la que tomó $4,94 billones (le ofrecieron hasta $5,42 billones) a una tasa del 2,1% mensual equivalente al 28,32% anualizada.

Otros datos que dejó la subasta fueron el escaso apetito por el instrumento Dollar-Linked por vencer a fin de septiembre, que atrajo apenas $160.000 millones, y la tasa del 8,41% por encima de la inflación validada por el Boncer a vencer en casi dos años y medio, que aportó $1,04 billones.

Pero el centro de las miradas estuvo en el DUAL CER/TAMAR +3%, que caducará recién a mediados de 2029, del que se colocaron $0,95 billones a 7,31%, gracias a la demanda de organismos públicos, básicamente.

“El resultado de la licitación del Tesoro convalida la estrategia de normalización de la curva y el estiramiento de plazos en un contexto de liquidez excedente. Hay que observar que logró colocar cerca de $3 billones en instrumentos con vencimiento entre 2028 y 2029, incluyendo el nuevo bono dual y los títulos vinculados a la tasa TAMAR. Este movimiento es clave porque permite aprovechar la actual firmeza de las curvas para fijar condiciones de financiamiento de largo plazo, reduciendo la dependencia del financiamiento de corto plazo”, observaron desde Puente.