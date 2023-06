“Agentes policiales”: nueve entidades del campo proponen hacer un paro por una medida oficial

escuchar

Nueve entidades de productores del norte bonaerense sugirieron que se lleve adelante un cese de comercialización de productos del campo en rechazo a una medida dispuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Recientemente, el organismo sanitario emitió una disposición que obliga a los productores que realizan autogestión a poner el dominio del camión que va a cargar la hacienda en el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), con la condición de que dicho camión tenga las habilitaciones al día. El DT-e es una herramienta para el traslado del ganado.

Como se informó, desde el 21 del actual los productores deben cumplir con el registro de los dominios de los transportes que realizan el traslado de animales con destino a frigoríficos que vayan tanto al consumo interno como la exportación.

Para llevar esto adelante se definieron dos etapas: en la primera, del 21 del actual al 23 de julio próximo, se debe registrar el dominio del transporte que hace el traslado de los animales. En tanto, desde el 24 del mes próximo será obligatorio el requisito de consignar el o los dominios del transporte y su condición de habilitación vigente.

En este contexto, las sociedades rurales y asociaciones de productores de San Pedro, Baradero, Pergamino, Rojas, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Salto, Colón y Arrecifes, fustigaron lo dispuesto por el Senasa.

El DT-e es un instrumento clave Senasa

“Una de las obligaciones indelegables del Estado es el accionar policial para que se cumplan las leyes, en este caso, concernientes a la habilitación del transporte de animales en pie. La ineptitud de Senasa para ejercer los controles en el movimiento de hacienda ha transferido la responsabilidad a los particulares dadores de carga, de controlar que los transportes contratados cumplan todas las normas vigentes”, dijeron las agrupaciones.

Luego señalaron: “En el caso que el equipo transportista que se contrate no las cumpla, se sanciona al productor dador de carga como movimiento no permitido y la no obtención del Documento de Transito Electrónico (DTE). No es función ni deber de los productores rurales convertirse en agentes policiales del Estado”.

En este marco, las entidades de productores se mostraron en favor de una medida de fuerza. Así lo señalaron: “La gravedad de estas nuevas disposiciones de Senasa amerita un fuerte rechazo de todo el sector rural con un inminente cese de comercialización de toda la producción”.

Hace unos días, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también protestó por la medida del Senasa. “Como primera medida los productores no deben ser el control de la habilitación del camión, dicho trámite debe estar a cargo de la Secretaría de Transporte u organismo oficial que ella designe, los productores no tienen ni quieren el poder de policía que sí deben ejercer los organismos oficiales”, apuntó CRA.

Solicitaron al Senasa que “no siga adelante con esta resolución que fue instrumentada en forma inconsulta y no mediante la integración público-privada de la cual tanto se habla, y tan poco se hace”.

