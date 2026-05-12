Vacunos: demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 9819 vacunos ingresados en 235 camiones jaula. Las ventas se realizaron con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda del viernes pasado en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 7,33% al pasar de $3889,511 a $3604,460, mientras que el Índice Novillo perdió un 4,21% al pasar de $4427,780 a los $4241,290.

Los novillos, con 1530 cabezas, representaron el 15,56% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 por 4 lotes de 432 a 552 kg; $4570 con 462 kg, y $4400 con 497 kg. Por las mejores vacas se pagó $3670 con 540 kg; $3500 con 450 kg, y $3420 con 559 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5250 con 303 kg; $5220 con 355 kg, y $4900 con 392 y con 408 kg, y en vaquillonas, $5300 con 301 kg; $5050 con 352 kg, y $4500 con 392 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3604,460, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4241,290. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4241,291. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4334,777. Detalle de venta: 1530 novillos; 2206 novillitos; 2378 vaquillonas; 2584 vacas; 903 conservas, y 230 toros. Base 18 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (321) Asoc. de Cooperativas nt. 38, 382 kg a $5000; 36, 352 a 5170; 19, 355 a 5220; Ledesma nt. 30, 418 a 4600; Ledesma nt. 34, 414 a 4700.Balcarce y Cía. SRL: (39) Peluffo nt. 18, 438 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (1051) Ancalo v. 31, 475 a 3200; Carelli n. 28, 440 a 4500; vq. 35, 384 a 4400; Dinagro nt. 45, 386 a 4800; vq. 43, 368 a 4400; El Choli vq. 154, 409 a 4000; 60, 410 a 4100; Grupo D y V nt. 60, 434 a 4600; Jáuregui y Morales vq. 19, 426 a 4300; 35, 372 a 4500; Marchegiani nt. 35, 414 a 4800; vq. 26, 387 a 4400; Marinovic vq. 18, 368 a 4600; 18, 315 a 5250; Minujin n. 39, 448 a 4500; Pittameglio vq. 19, 344 a 5000; Rizzi Albano n. 21, 552 a 4600; Santandrea n. 32, 445 a 4500; nt. 32, 408 a 4900; Juaristi nt. 21, 364 a 5100; Tolosa n. 58, 451 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (68) La Dormida vq. 18, 348 a 2100; Pipa Ameijeiras v. 20, 659 a 3000.

Campos y Ganados SA: (88) Ferraro vq. 21, 380 a 1600. Casa Usandizaga SA: (186) Hapaypa vq. 23, 414 a 2100; Maillos v. 18, 547 a 3300. Colombo y Colombo SA: (126) Nicodemo Forrajes vq. 25, 371 a 4600; Trezeguet v. 24, 481 a 2800. Colombo y Magliano SA: (955) Almeida Hnos. v. 19, 431 a 2400; Álvaro nt. 19, 367 a 4850; vq. 29, 368 a 4720; Bellamar Estancias tr. 18, 490 a 3250; v. 19, 476 a 2520; Colombo nt. 19, 430 a 3650; El Recado vq. 31, 353 a 4850; 19, 318 a 5070; 19, 327 a 5100; La Estelita vq. 40, 303 a 4800; 22, 308 a 5300; Milgus vq. 19, 397 a 4300; 20, 380 a 4620; 31, 370 a 4650; Opargen nt. 98, 405 a 4450; Simón n. 20, 455 a 4550; nt. 18, 418 a 4780; Villabona nt. 27, 344 a 4600; Vitali vq. 20, 404 a 4300. Consignataria Melicurá SA: (155) Estab. Los Manantiales n. 18, 497 a 4400; 20, 439 a 4600. Crespo y Rodríguez SA: (460) Arancet nt. 44, 389 a 4400; vq. 18, 352 a 4300; Campagnolle n. 22, 510 a 3500; Don Pedro de Albariño vq. 70, 435 a 3800; Estab. Tatay v. 20, 670 a 2300; 22, 526 a 3200; Salgado nt. 18, 423 a 3650; vq. 18, 478 a 3200.

Dotras, Ganly SRL: (183) Ganadera Mapa n. 37, 482 a 4550; vq. 61, 375 a 4500; 21, 368 a 4600; Salvadori n. 18, 432 a 4000. Ferias Agroazul SA: (88) Suárez vq. 41, 363 a 4000.Ganadera Salliqueló SA: (55) Herrero nt. 22, 414 a 4500; Sega Agroservicios vq. 18, 384 a 2200. Gananor Pujol SA: (211) Dm y Ag v. 27, 477 a 2500; Jala La Juanita v. 23, 568 a 2220. Goenaga Biaus SRL: (109) De Santopaolo n. 40, 476 a 4000. Gogorza y Cía. SRL: (276) Gogorza m. 45, 450 a 4600; Peiretti vq. 24, 329 a 4400; Peiretti nt. 21, 368 a 4300; nt. 28, 358 a 4500; 29, 330 a 4700; 21, 347 a 5100; 22, 332 a 5200.

Harrington y Lafuente SA: (176) Divisadero vq. 68, 397 a 1600; Raggio nt. 20, 382 a 4900. Heguy Hnos. y Cía. SA: (54) Huaca Hue v. 29, 572 a 1900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (122) Establecimiento La Luna v. 28, 471 a 3000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (131) Lanzillotta n. 36, 489 a 3500; López n. 61, 478 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (136) Boucinha n. 32, 484 a 3500; Kokuetuja v. 20, 480 a 3000; Pinillos nt. 18, 320 a 4800; vq. 20, 307 a 5000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (314) Bafarm v. 24, 460 a 2100; 34, 487 a 2200; 50, 517 a 2500; Calles nt. 22, 287 a 4700; vq. 21, 280 a 4500; Daneo vq. 35, 356 a 2500. Lartirigoyen & Oromí SA: (319) Emengare nt. 31, 325 a 5200; vq. 40, 296 a 5300; Ledesma n. 18, 432 a 4600; nt. 38, 414 a 4700; Opargen nt. 59, 422 a 4450; 39, 408 a 4500; Sastre Inchauspe n. 46, 467 a 4500. Llorente-Durañona SA: (34) Cabaña Don Tomás nt. 25, 422 a 4300.

Madelan SA: (233) Blasfer n. 41, 462 a 4570; Herrero nt. 21, 406 a 4650; Los Barones v. 27, 430 a 2300. Martín G. Lalor SA: (469) Da-Nes n. 39, 457 a 4550; nt. 37, 392 a 4900; El Combate vq. 34, 283 a 5500; Estab. Agrop. Bigua n. 24, 545 a 4550; Perkins Hnos. nt. 42, 428 a 4500; Piermattei nt. 18, 397 a 4000; vq. 19, 370 a 3800; Plet v. 18, 436 a 2000; Sanz vq. 35, 355 a 5000; Villa Luisa n. 34, 522 a 3500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (335) Arotcarena vq. 53, 293 a 5100; Baiguera v. 19, 603 a 2200; Llobet v. 22, 494 a 2800. Monasterio Tattersall SA: (835) Agrop. La Criolla vq. 22, 329 a 5050; Cien Olmos nt. 18, 412 a 4500; vq. 22, 353 a 4500; El Llorón v. 19, 508 a 2200; Est. La Tanita vq. 29, 423 a 2000; Exportlan n. 38, 470 a 4500; Invagro vq. 34, 348 a 1600; Ledesma nt. 19, 472 a 4450; Lizzano nt. 42, 387 a 4000; Ruffatti nt. 69, 353 a 4000; Sillero nt. 19, 348 a 5050; vq. 26, 311 a 5300; 18, 279 a 5350; Vizcay vq. 22, 379 a 1600.Pedro Genta y Cía. SA: (330) Estancias Niagaras nt. 20, 390 a 4600; Hijos de Bruno vq. 21, 281 a 5200; Lambertini vq. 22, 344 a 4900; 20, 323 a 5200; Pelayo Agronomía v. 20, 557 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (613) Blasfer n. 23, 453 a 4500; 27, 437 a 4600; Cavalieri n.36, 525 a 4000; Cresud vq. 34, 392 a 4500; 18, 355 a 4650; Est. La Carmen de los Toldos n. 23, 461 a 4500; 32, 437 a 4550; Establecimiento Maraju vq. 25, 321 a 4400; Mathet e Hijos nt. 32, 422 a 4720; Las Chicas v. 18, 506 a 2870; vq. 20, 426 a 3000; Ledesma n. 36, 476 a 4600. Santamarina e Hijos SA: (82) La Guardia vq. 31, 408 a 3850.Wallace Hermanos SA: (238) Mayordomo nt. 33, 351 a 5100; 44, 320 a 5200; Messler n. 20, 450 a 4000; Mogni vq. 50, 331 a 5100; Rebolini Alberdi n. 34, 522 a 4100; v. 26, 542 a 2400.Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (39); Consignataria Blanes SRL (35); Gahan y Cía. SA (147); Gregorio Aberasturi SRL (35); Hourcade Albelo y Cía. SA (52); Nieva H. y Asociados SRL (30).