“Retenciones primero”: Frigerio reclamó una reforma impositiva urgente y dijo que el agro no puede seguir con baja rentabilidad

En un auditorio atravesado por las preocupaciones del interior productivo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dejó en Jonagro uno de los mensajes políticos más directos hacia el gobierno nacional. Frente a productores, dirigentes rurales y empresarios del agro, pidió avanzar hacia un nuevo acuerdo fiscal federal y reclamó que este sea “el último año” en el que el campo combine una cosecha récord con márgenes de rentabilidad extremadamente bajos.

Durante el encuentro organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el mandatario entrerriano sostuvo que comparte “el norte” de la administración de Javier Milei, aunque advirtió que todavía quedan cambios estructurales pendientes, especialmente en materia tributaria y de competitividad. “Le vengo diciendo al Presidente y al ministro de Economía [Luis Caputo] que necesitamos volver a hacer un acuerdo fiscal federal”, afirmó Frigerio durante su exposición.

Planteó que la Argentina necesita discutir una política impositiva de largo plazo y eliminar tributos que, según remarcó, no existen en otros países. “Necesitamos proyectar en el largo plazo una política tributaria de sentido común, en donde no existan impuestos que no se cobran en otros países”, expresó.

El auditorio de Jonagro estuvo a pleno CRA

El gobernador sostuvo que el rediseño tributario debe involucrar a todos los niveles del Estado. “Eso hay que hacerlo de manera concurrente y coordinada, el gobierno nacional, provincial y municipal, porque en todos los niveles de gobierno cobramos malos impuestos que no se cobran en ningún lugar del mundo”, señaló. En ese contexto, reclamó avanzar gradualmente hacia la eliminación de tributos distorsivos. “Esos impuestos tienen que desaparecer. Por supuesto de manera gradual porque es obvia la necesidad fiscal por la que estamos atravesando todos”, indicó.

Frigerio fue especialmente enfático al referirse a los Derechos de Exportación (DEX): “Retenciones primero porque no puede haber ninguna prioridad en el gobierno nacional de bajar impuestos antes que la maldita retención” CRA

Frigerio fue especialmente enfático al referirse a los Derechos de Exportación (DEX). “Retenciones primero porque no puede haber ninguna prioridad en el gobierno nacional de bajar impuestos antes que la maldita retención”, sostuvo.

También cuestionó el impuesto al cheque y pidió revisar los tributos provinciales y municipales. “Necesitamos financiamiento y capital de trabajo y no puede existir ese impuesto”, afirmó sobre el impuesto al cheque. Luego agregó: “Las provincias cobramos impuestos que no se cobran en ningún lado como Ingresos Brutos y Sellos, y los municipios también tienen que hacer una autocrítica y admitir que muchas veces las tasas son impuestos disfrazados”.

“Si nos sentamos en una mesa y trabajamos juntos de manera coordinada, estoy seguro de que de acá a pocos años podemos cambiar esa matriz impositiva que tiene la Argentina y que ha sido un impedimento para crecer durante muchísimos años”, expresó.

En uno de los tramos más fuertes de su mensaje, Frigerio puso el foco sobre la situación económica que enfrenta hoy el sector agropecuario pese al volumen de producción. “El campo está teniendo una cosecha récord y todos le asignamos su gran valor, pero también no hay que dejar de lado el hecho de que este año el campo va a tener muy poca rentabilidad. Debería ser el último año en la Argentina de una gran cosecha y una baja rentabilidad”, remarcó.

Según afirmó, esa situación responde principalmente a factores vinculados con el Estado y no con el desempeño productivo tranqueras adentro. “Tranqueras adentro, el campo sigue haciendo todo bien, como lo viene haciendo desde hace muchísimos años, y espera que tranqueras afuera, el Estado colabore para que ese esfuerzo de todos los días sea recompensado como se debe”, sostuvo.

También describió el complejo escenario fiscal que enfrentan las provincias. “Los gobernadores tenemos los mismos recursos hoy que los que había en la pandemia”, señaló. Y agregó que, pese a ello, las provincias asumieron nuevas responsabilidades vinculadas con infraestructura, educación, salud y seguridad.

En ese contexto, defendió el modelo de incentivos que impulsa Entre Ríos para atraer inversiones. “En Entre Ríos las inversiones nuevas no pagan impuestos, ningún impuesto, por 15 años, con la posibilidad de sumar cinco años más”, afirmó. Ese esquema ya permitió captar inversiones por más de 300.000 millones de pesos, con más de 150 empresas involucradas y unos 2000 puestos de trabajo generados. “Entre Ríos es la provincia que está más lejos de su potencial”, sostuvo. Y agregó que ese atraso estuvo vinculado a “malas decisiones de políticas públicas” tomadas durante décadas.

El mandatario también destacó el acceso de Entre Ríos a la Hidrovía como uno de los cambios estratégicos más importantes para la provincia. “Durante muchos años se habló de eso; recién ahora, en esta licitación, Entre Ríos va a formar parte de la Hidrovía por primera vez”, señaló.

“A nuestros puertos que están creciendo también se les van a sumar muchísimos más puertos desde el sector privado”, indicó al mencionar terminales como Concepción del Uruguay, La Paz, Diamante e Ibicuy.

En el mismo panel participaron, además, los gobernadores de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. Valdés coincidió en la necesidad de avanzar hacia una reforma tributaria: “La Argentina merece tener y tratar claramente una reforma impositiva a la brevedad para lograr adaptarnos a los modelos de estos tiempos y ser más competitivos”.

Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes CRA

El correntino también respaldó la futura ley de cabotaje y sostuvo que los ríos deben transformarse en “la principal vía de comunicación al mundo”.

gobernadores CRA

Por último, Weretilneck repasó el escenario productivo de Río Negro y destacó la necesidad de seguir generando condiciones para atraer inversiones. “Estamos trabajando para generar las condiciones no solo para que nuestros productores puedan seguir creciendo e invirtiendo más, sino también para que aquellos que tengan las condiciones para invertir en la provincia”, cerró.