Aconsejan esperar para vender la soja de la campaña 2025/26

En el mercado internacional, los planetas se alinearon para mantener muy tranquilas las cotizaciones de la soja. Por un lado, el fin de la guerra en Medio Oriente derrumbó el precio del petróleo a 70 dólares por barril, muy lejos de los 110-115 que había llegado en pleno conflicto; ese comportamiento le resta fuerza a los aceites.

Por otro lado, un dólar firme también quita sostén a los precios de los commodities que cotizan en esa moneda, porque se encarecen para los países importadores. En tercer lugar, China sigue sin comprar cantidades importantes de soja en Estados Unidos, pese a los rimbombantes anuncios que había hecho el presidente Trump.

Un dólar firme también quita sostén a los precios de los commodities que cotizan en esa moneda, porque se encarecen para los países importadores Archivo

Finalmente, las buenas condiciones de los cultivos de soja en aquel país, con más del 65% en estado Bueno-Excelente, en mejores condiciones que el promedio de los últimos cinco años, completan la combinación bajista. “El mercado de Chicago mostraba cotizaciones inferiores a los 400 dólares por tonelada antes de la guerra en Medio Oriente, que subieron a un máximo de 455 en el clímax del conflicto y se desplomaron a 408 en los últimos días, por los factores señalados”, sintetiza Sebastián Olivero, analista de la corredora StoneX.

Por el contexto descripto, para Olivero, es poco probable que ocurran subas abruptas en el precio internacional, y el escenario más probable es que la soja se mantenga levemente por encima de los 400 dólares por tonelada en el corto plazo. Con ese escenario, quienes todavía conserven soja de la campaña 2025/26, podrían esperar para vender y ver si aparece alguna sorpresa durante el mercado climático de la oleaginosa, que se desarrolla durante el mes de julio y principios de agosto.

Expectativa por los precios Soru Epotok - Shutterstock

Por otro lado, al avanzar en el almanaque, es probable que los compradores domésticos deban ponerle más dinamismo a las operaciones a medida que se reduzcan los stocks disponibles. Olivero tampoco ve muy conveniente tomar precios de 326 dólares por tonelada para la cosecha 2026/27, en mayo de 2027, y aconseja esperar a ver si se desalinea esta combinación de planetas que genera comportamientos negativos de precios, y aguardar que los fondos especulativos, que achicaron sus posiciones en soja, vuelvan a ingresar en algún momento. Ante esa perspectiva, los productores deberían estar atentos para capturar eventuales picos del mercado.