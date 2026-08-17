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Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, con un tajante mensaje: “Necesitamos recuperar competitividad”

El titular de la entidad, que asistió a actividades en el interior, señaló que, además de la necesidad de avanzar hacia retenciones cero, la agenda del sector pasa por la infraestructura y el financiamiento, “fundamentales para producir”

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Nicolas Pino, presidente de la SRA
Nicolas Pino, presidente de la SRA Ricardo Pristupluk

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, destacó la infraestructura y el financiamiento en la lista de pedidos para el campo donde ya está en primera posición el reclamo por la quita de las retenciones.

Este fin de semana, la entidad, según informó, participó en distintas actividades que la llevaron a recorrer unos 5000 kilómetros. “De Corrientes a Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, la SRA estuvo presente en seis encuentros que reflejan la diversidad, el esfuerzo y la potencia productiva del campo argentino”, expresó en un comunicado.

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En Corrientes, la SRA participó de la 90ª Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja e Industria. En Santa Fe, la entidad estuvo en la Expo Venado. La organización también asistió al 50° aniversario de la Sociedad Rural del Norte Chaqueño, en Chaco. Además, concurrió a la 79a. edición de Expo Junín, Buenos Aires; a la 82a. Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Federal, Entre Ríos, y a la 52a. Expo Agroindustrial y Ganadera de Vicuña Mackenna, en Córdoba. Pino estuvo en Entre Ríos, Chaco y Corrientes.

La organización también asistió al 50° aniversario de la Sociedad Rural del Norte Chaqueño, en Chaco
La organización también asistió al 50° aniversario de la Sociedad Rural del Norte Chaqueño, en ChacoSRA

Según informó la SRA, Pino apuntó: “Hoy la agenda del sector tiene un reclamo muy concreto, que es avanzar hacia retenciones cero, pero también incorpora otros temas que son fundamentales para producir, como la infraestructura y el acceso al financiamiento. Y en este contexto también hay que valorar el esfuerzo de los productores, que pese a las adversidades siguen apostando a producir, invirtiendo y sosteniendo la actividad”.

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En este marco, señaló que el sector requiere recuperar competitividad y tener para ello condiciones que lo impulsen. Así lo dijo: “Tenemos que estar cerca de los productores, escuchar lo que necesitan y acompañarlos en cada región. El campo argentino tiene la capacidad y el compromiso para crecer, pero necesitamos recuperar competitividad y contar con las condiciones necesarias para aprovechar las oportunidades que hoy nos presenta el mundo”.

La entidad participó de diversas actividades en el interior
La entidad participó de diversas actividades en el interiorSRA
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