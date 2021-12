Comenzaron a rechazarse exportaciones de trigo y maíz que no cumplen un pedido del Gobierno

El sistema de “volúmenes de equilibrio” que el Gobierno creó para controlar las exportaciones de trigo y maíz comenzó a sentirse ayer en el mercado luego de que para ambos cereales ya se anotaran declaraciones juradas de ventas al exterior, conocidas como DJVE, por el 90% de lo permitido.

Según la resolución 276 del 17 del actual del Ministerio de Agricultura, los exportadores no pueden exceder en sus registros lo que se determine como “volúmenes de equilibrio”. En el caso del trigo de la actual cosecha, 2021/2022, se fijó como nivel 12,5 millones de toneladas, si bien a mediados del mes próximo la cartera que conduce Julián Domínguez estaría dispuesta a realizar una revisión del mismo. Respecto del maíz, en tanto, hasta que no esté avanzada la cosecha, que se iniciará a mediados de febrero en algunas regiones, el volumen de equilibrio se estableció en 25 millones de toneladas.

De acuerdo a la misma resolución, llegados los exportadores al 90% del “volumen de equilibrio”, deben pasar las declaraciones a un régimen conocido como DJVE 30 días, más estricto porque requiere que las empresas documenten las compras en físico de la mercadería y, entre otros puntos, los barcos nominados con los cuales se despachará y adonde llegará el cereal.

Según se desprende de la información oficial, en maíz se llegó a 22.475.050 toneladas para 2021/2022, el 89,9% del “volumen de equilibrio”. Por su parte, en trigo la marca quedó en 11.665.353 toneladas, el 93%.

En este contexto, ayer Agricultura rechazó DJVE porque no cumplían con la resolución 276, puntualmente porque no se estaban anotando con el régimen más estricto de DJVE 30 días.

Según pudo saber LA NACION, en trigo el Gobierno va a seguir autorizando el registro de la mercadería en la medida que se presenten DJVE 30, es decir a tono con la resolución actual. “En trigo se rechazó (ayer) porque no eran DJVE 30, pero se va a seguir aprobando hasta los 12,5 millones de toneladas”, dijeron.

En el Gobierno no pasa inadvertido el dato de que en los últimos tres años se aceleraron las declaraciones juradas de ventas al exterior de trigo. Eso le mete presión al mercado y es aprovechado por grandes empresas que pueden tener resto por ejemplo para anticipar el pago de retenciones. En cambio, con las DJVE 30 pueden aprovechar más las empresas chicas que hacen negocios puntuales, no poseen tanta espalda para anticipar el pago de derechos de exportación, pero tienen la mercadería comprada y realizan la venta con el esquema a 30 días.

En el caso del maíz 2021/2022, hay una diferencia sustancial con el trigo. Mientras el trigo 2021/2022 ya se encuentra en gran parte cosechado, en maíz de la nueva campaña no se cosechó un solo kilo del cereal. Por ello, incluso no se podrá solicitar DJVE 30 hasta que esté entrada la nueva cosecha, lo que ocurrirá a mediados de febrero próximo. Es decir, de nuevo entra a jugar la resolución 276 porque no hay compras físicas, es decir con la mercadería en la mano, de una cosecha que aún no se realizó.

“Se llegó al 90% y cuando estén las condiciones de embarque se va a aprobar”, le dijeron a este medio respecto del maíz.

En opinión de Jesús María Silveyra, los “vericuetos” de la resolución representan un cierre de mercado y se generará un “desacople” de precios.

Para destacar, las DJVE por 22.475.050 toneladas en maíz representan todo un récord de declaración para una cosecha que todavía no se realizó. Para comparar, a esta altura del año pasado había uno 8 millones de toneladas solicitadas.

Vale recordar que, además de los 25 millones de toneladas de “volumen de equilibrio” 2021/2022 hasta que avance la cosecha, Agricultura fijó en 41,6 millones de toneladas el volumen de equilibrio del ciclo pasado 2020/2021. Un dato llamativo es que de esa cosecha se llevan declaradas 40,2 millones de toneladas, con lo cual todavía los exportadores podrían anotar 1,4 millones de toneladas de ese ciclo.

El furor por anotar ventas de maíz y trigo contrasta por ejemplo con la soja. De la cosecha 2021/2022 solo hay DJVE por 40.000 toneladas de grano, nada en aceite y 370.000 toneladas en harina de soja. La soja, más allá del 33% de retenciones, no tiene el riesgo de intervención del trigo y el maíz.