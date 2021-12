Agricultura anticipó detalles de las normas para exportar carne en 2022

El ministro de Agricultura Julián Domínguez les leyó a los técnicos de las entidades de la Mesa de Enlace borradores de las resoluciones y de un decreto presidencial que saldrán en los próximos días de cara a la flexibilización de las exportaciones de carne vacuna en 2022. Fue en un encuentro que se prolongó cuatro horas y que contó con la presencia del funcionario en tres cuartas partes del mismo.

Según pudo reconstruir LA NACION, en la reunión se planteó la misma agenda que el ministro ya había conversado con las entidades y fue lo que luego anunció. En rigor, el 9 del actual, el ministro anunció una liberación sin cupos de las ventas para las categorías de vacas viejas D y E que estaban cuotificadas y son demandadas por China.

El funcionario había quedado con las entidades analizar en abril el futuro de otra categoría, la vaca C, cuando se conozcan los datos de vacunación antiaftosa correspondiente a la primera campaña de 2022. Por otra parte, en esa oportunidad se indicó que habrá siete cortes que seguirán sin poder exportarse (salvo de las vacas viejas para China) y que son asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. “Hay un plan nuevo de ganadería libre, siete cortes quedan para el abastecimiento, lo demás es libre”, señaló el 9 del actual el funcionario durante una conferencia de prensa.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, en el encuentro de hoy “no apareció ningún martes 13″, con lo cual se mantuvo lo charlado en ese momento con la dirigencia del campo.

Lo que viene

Este no es un punto menor, ya que en las últimas semanas había temores a que en la redacción final de las normas no se cumpliera con lo anunciado por el funcionario y continuaran las restricciones del cepo en 2022. Vale recodar que el cepo nació en mayo pasado con la excusa de hacer bajar el precio de la carne. La medida no funcionó: en noviembre pasado, por ejemplo, la carne vacuna tuvo la mayor suba del año con un incremento del 10,8%.

En el encuentro de hoy, Domínguez fue leyendo borradores y los técnicos de las entidades hicieron aportes. No se avanzaba hasta un siguiente punto hasta que se discutía en profundidad y se sumaban los aportes de los técnicos de las organizaciones del sector.

Aunque habrá que ver la letra final cuando se publiquen en el Boletín Oficial, eso generó cierto alivio en el sector ante los rumores que circularon en los últimos días sobre posibles desvíos respecto de lo conversado. En efecto, mientras el ministro pasaba revista a los temas los técnicos hacían aportes.

En efecto, quedó en claro en el encuentro que las entidades rechazan cualquier cupo y en esa línea se conocieron los detalles de las liberaciones anunciadas, además de la creación de un registro para los productores y exportadores sin planta. Cuando se instaló el cepo a la carne, quienes no tenían planta propia habían quedado a merced de la cesión de tonelajes por parte de empresas con la cual tenían una relación comercial y habían logrado cupos.

En rigor, en el encuentro realizado hoy también se leyó cómo será precisamente el registro que se creará en la órbita de Agricultura.

Respecto del decreto presidencial, trascendió que desarmará el sistema vigente pero quedará la prohibición para los siete cortes mencionados. Luego se conocerán las resoluciones vinculadas a las vacas viejas y para el registro que se creará.