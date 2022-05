Con fuertes críticas, las pymes molineras no participarán de un subsidio de Roberto Feletti

En medio de fuertes críticas, una cámara de pymes molineras dejó solo al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti: no participará del Fondo Estabilizador del Trigo con el cual el funcionario pretende que se subsidie la harina que llega a las panaderías.

“Los mecanismos de reintegros y los requisitos exigidos para participar del fideicomiso que se pretende son de imposible cumplimiento para las pymes. El régimen nuevamente propone vender la harina a precio subsidiado (por debajo del costo de fabricación), para luego recibir una compensación por parte del Estado sin considerar que el trigo es la variable con mayor riesgo de predictibilidad en el mundo de hoy”, señaló la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina. La entidad agrupa unas 38 pymes molineras radicadas en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.

“Ninguna pyme puede vender por debajo de sus costos de producción y aguardar el pago incierto de los desembolsos”, agregó la cámara.

Para el Fondo Estabilizador del Trigo el Gobierno subió los derechos de exportación de la harina y el aceite de soja de 31 a 33% con el objetivo de recaudar unos 370 a 400 millones de dólares a pagar a los molinos como compensación ante la escalada del valor del cereal. Fijó una harina de unos $1200 la bolsa de 25 kilos para su llegada a las panaderías. En este contexto, se designó a Bice Fideicomisos SA como Fiduciario del Contrato de Fideicomiso del Fondo Fiduciario del Trigo.

Para las pymes molineras, el sistema favorece a las grandes empresas que están operando en la actividad. “El fideicomiso se ha convertido en un extraño mecanismo elaborado para solventar otros fines. Este instrumento no solo subsidiaría la harina para el pan de consumo de la familia vulnerable, además propone subsidiar especialidades como harinas 0000 y tapera, semolín, premezclas y harinas integrales, que se vinculan a panificados más refinados, consumidos por sectores de alto poder adquisitivo, o son utilizados por los mismos grandes molinos que elaboren ese tipo de productos o especialidades”, apuntó.

“El sistema propuesto, favorece a las grandes empresas del sector y perjudica seriamente los intereses de las empresas pequeñas y medianas, que dicen promover”, añadió la cámara.

El fondo creado por el secretario de Comercio Interior busca que la harina llegue subsidiada a las panaderías Shutterstock - Shutterstock

Estos industriales remarcaron que ya le expresaron a Feletti que este tipo de mecanismo no ayuda a la actividad. “Le recordamos nuestra experiencia en este tipo de intervenciones: no cumplen con los objetivos y nos ponen en riesgo. Así sucedió con la Oncca, que dilapidó grandes sumas de dinero de los argentinos. Estas políticas generaron un efecto contrario al anunciado. No sólo el precio del pan no se redujo, sino que tampoco la totalidad de las compensaciones acordadas se abonaron en tiempo y en forma. Esto favoreció la concentración del sector”, indicó.

Vale recordar que, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la exOncca, disuelta en medio de denuncias de irregularidades, otorgó millonarias compensaciones a molinos harineros, feedlots, entre otros actores de la cadena agroindustrial para evitar subas de precios.

Sobre el final del comunicado, la cámara le dejó un duro mensaje a Feletti: “Desde que surgió la intención de intervenir en el sector hemos estado dispuestos y abiertos al diálogo y al intercambio de ideas. A nuestra cooperación y sana preocupación, respondieron con multas polémicas y desmesuradas. Por lo expuesto, expresamos nuestro más enérgico rechazo al Fideicomiso invitando al secretario Feletti a retomar la vía institucional del diálogo para encontrar las mejores soluciones para el país”.

Tras conocerse la decisión de esta entidad, este medio buscó conocer qué harán otras empresas del sector. Al respecto, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) siempre expresó que no estaba de acuerdo con esta herramienta y que prefería el libre mercado u explorar otras opciones. En rigor, fuentes de la actividad dijeron que, si bien hay consultas de las empresas adheridas, la decisión de participar es algo que corresponde a cada compañía.