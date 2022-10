Con un duro mensaje a los diputados, una entidad del campo rechazó que el Gobierno maneje las retenciones

escuchar

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) envió una carta a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados pidiendo que mañana los legisladores no voten la delegación de facultades para que el Gobierno maneje las retenciones.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación en recientes fallos estableció que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Poder Legislativo el establecimiento de impuestos contribuciones, es decir que, aun invocando circunstancias y situaciones excepcionales, está vedado al Poder Ejecutivo establecer vía decretos de necesidad y urgencia, normas en materia tributaria. Esto último fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Camaronera Patagónica SA 15/4/2014 en la que declaró la invalidez de los Derechos de Exportación (retenciones) impuestos por la administración durante el período que no contaban con expresa ratificación legislativa. Dispuso además que el Código Aduanero al no imponer una alícuota ni topes máximos no cumple con la exigencia constitucional”, señaló CRA.

Luego, la entidad reclamó: “Señores diputados nacionales. Estamos frente a un gobierno que avasalla constantemente las instituciones y pone por delante de la ley a sus intereses sectoriales. Que además priorizan los criterios recaudatorios por sobre la razonabilidad y la gestión, aplastando las economías de todos los sectores del país. La presión tributaria que soporta el sector agropecuario es exorbitante y confiscatoria. Recientemente quedó demostrado que mejorando las condiciones tributarias al sector mejora la recaudación y por sobre todo la inversión. Pero esta administración prioriza solamente el tener recursos para poder dilapidarlos en un sistema de prebendas políticas que en nada benefician a la Nación”.

CRA destacó: “Es por ello que, frente a la situación actual que atraviesa el país, y las consideraciones institucionales y constitucionales referidas, reiteramos el pedido concreto que efectuáramos en oportunidad de distintas reuniones mantenidas con los bloques de la oposición, de no delegar facultades tributarias al Poder Ejecutivo nacional en materia de derechos de exportación”. La carta está firmada por el presidente de la entidad, Jorge Chemes, y el secretario Pedro Apaolaza.