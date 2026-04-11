El mundo cambia y ya nada es como era antes

En un escenario extremadamente delicado, donde la incertidumbre es máxima, los refugios naturales para los inversores siempre fueron el dólar estadounidense, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y el oro. Sin embargo y a pesar del mundo que estamos viviendo, esto no fue exactamente lo que ocurrió desde que Donald Trump comenzó con el conflicto en Medio Oriente. Para el mercado de granos, la situación tampoco fue muy diferente.

¿Cómo podemos justificar que los precios de la soja en Chicago hayan subido en estos momentos en donde está ingresando una cosecha récord en Sudamérica? ¿Cómo se puede entender que los fondos de inversión hayan pasado a tener una posición neta comprada en harina de soja cuando la producción argentina, que es el principal exportador mundial de este producto, está a punto de ingresar? Inquietudes como estas hay a montones, el problema es dar con las respuestas correctas. Porque así como por fundamentos sería difícil justificar una suba en las cotizaciones internacionales de la soja, con una cosecha récord ingresando en donde se produce y se exporta la mayor cantidad de soja y subproductos del mundo, de la misma forma resulta inverosímil que los valores de la oleaginosa no hayan superado los 500 dólares por tonelada a nivel internacional, cuando el petróleo superó los 100 dólares el barril. Porque también hay que decir que cada vez que el oro negro se ubicó por encima de ese número, la soja “pivoteó” entre los 500 y 650 dólares por tonelada, mientras que actualmente Chicago “coquetea” con llegar a los 450.

Cosecha de soja Fotokostic - Shutterstock

Claro que la respuesta no es fácil, pero si entendemos que la historia no siempre se repite, que la inteligencia artificial ayuda y mucho pero que la creatividad para plantear escenarios futuros es mucho más desafiante que antes y que aprovechar oportunidades “marginando” positivamente es mejor que especular con tratar de “pegarle” al mercado, todo resulta mucho más sencillo.

Por de pronto, hay una tregua en Medio Oriente y podemos tomarnos un breve respiro para volver a los fundamentals del mercado de granos. Probablemente la atención vuelva sobre el ingreso de la cosecha en Sudamérica en el corto plazo, al tiempo que comenzaremos a observar cada vez con mayor detenimiento el devenir climático en el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos. En este sentido, cabe aclarar que los stocks planteados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para la campaña 2026/27 y de forma preliminar, no dan espacio para ningún “error” climático. Y si bien todos los años aguardamos con expectativas lo que pueda ocurrir con el clima en el periodo crítico de los cultivos en el país del Norte, es importante decir que desde hace aproximadamente 14 años el clima ha venido comportándose de forma casi ideal sobre las zonas productivas estadounidenses.

Solo por ahora, este último párrafo tiene sentido en este momento. Hasta que esta “normalidad” vuelva a ser puesta a prueba por los avatares geopolíticos que el mundo nos depare. Manténgase sintonizado…

El autor es socio de Nóvitas