Nuevo récord: en marzo crecieron un 71% las exportaciones agrícolas

En un contexto de una marcada actividad del complejo agroindustrial, la Argentina alcanzó en marzo pasado un nuevo récord histórico en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). El volumen total registrado para el tercer mes del año fue de 12,6 millones de toneladas, lo que representó un incremento del 71% respecto de 2025. El registro de DJVE es un indicador clave para medir el pulso del comercio exterior agroindustrial, ya que anticipa los embarques futuros.

La información fue difundida por la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Economía, en base a datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Según precisó el organismo, “los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con embarque en marzo alcanzaron en 2026 un nuevo récord histórico, totalizando 12,6 millones de toneladas”.

Según indicaron, este comportamiento “refleja el dinamismo del sector exportador, así como su capacidad de anticipación y planificación comercial” Secretaría de Agricul

El dato no solo marca un máximo para ese mes, sino que también refleja un salto significativo en comparación con los últimos años. En ese sentido, se destacó que “este volumen no solo supera ampliamente los niveles de los últimos años, sino que también se ubica muy por encima del máximo previo reciente”.

El informe pone en perspectiva la magnitud del crecimiento al comparar con campañas anteriores para ese mes. “En efecto, los registros habían alcanzado 9,3 millones de toneladas en 2022, mientras que en 2025 se habían ubicado en 7,4 millones de toneladas”, detallaron. De esta manera, el registro de marzo de 2026 se posicionó por encima de los valores históricos recientes.

En términos interanuales, la mejora fue contundente. “El volumen registrado en 2026 implica un incremento del 71% respecto de 2025”, indicaron en la cartera agrícola. A su vez, el crecimiento también es significativo frente al último pico alcanzado. Según señalaron, el volumen actual representa “un 36% en relación con el anterior máximo de 2022”.

Según señalaron en la cartera agrícola, el volumen actual representa “un 36% en relación con el anterior máximo de 2022” Secretaría de Agricul

Este desempeño muestra una aceleración en el ritmo de registros, en línea con un escenario de mayor actividad comercial. Para el Gobierno, la evolución observada no es un hecho aislado, sino que responde a una tendencia creciente en el sector exportador.

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Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agroindustriales alcanzaron nuevo récord histórico en marzo, totalizando 12,6 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 71% respecto de 2025.

Más producción, más exportaciones y más… pic.twitter.com/LJG5dBeyjQ — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 10, 2026

Remarcaron que “la evolución observada consolida a marzo como un mes de fuerte actividad en el registro de exportaciones del complejo agroindustrial”. Según indicaron, este comportamiento “refleja el dinamismo del sector exportador, así como su capacidad de anticipación y planificación comercial”.