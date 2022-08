En la Mesa de Enlace valoraron el llamado de Massa, pero aclararon que quieren medidas “concretas” y no solo una “foto”

En la Mesa de Enlace valoraron como positiva la convocatoria del ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, pero remarcaron que buscarán que de un eventual encuentro salga algo más que una “foto”. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), lo expresó así: “No queremos reuniones para una foto, sino encuentros productivos”. En rigor, la dirigencia pretende que se pueda avanzar hacia “medidas concretas”. Esto mientras trascendió, aunque no se confirmó aún el día, que podría haber un encuentro entre Massa y la Mesa de Enlace en lo inmediato.

Massa habló del sector al presentar las nuevas medidas económicas con las cuales el Gobierno intentará calmar el dólar. En su presentación en el microcine del Ministerio de Economía, Massa pidió a los dirigentes sentarse para “trabajar juntos en el desarrollo de ese sector tan potente”.

La definición se conoce luego de que trascendiera la semana pasada un intercambio vía Whatsapp entre Massa y Pino. Massa allí le transmitió su deseo de un trabajo conjunto.

No fue la única mención conciliadora del funcionario. Al comenzar su presentación, destacó que en proteínas la Argentina junto a Brasil y los Estados Unidos es un “gran jugador mundial”. Según Massa, se acordó con el sectores del agro, la pesca y la minería el anticipo de exportaciones en los próximos 60 días por US$5000 millones que irán a ingresar las reservas del BCRA. El ministro también prometió vía DNU regímenes con beneficios para fomentar las exportaciones de diferentes sectores, entre ellos la agroindustria.

De acuerdo a fuentes del mercado, hoy los productores tienen unas 22 millones de toneladas de soja sin vender que representan a valores de exportación unos US$13.000 millones.

Consultada sobre lo anunciado por el ministro respecto del adelanto de exportaciones, una fuente de la agroexportación señaló: “Hay que esperar las normas en relación a las exportaciones posanuncios para ver el efecto en los ritmos de exportaciones de todos los sectores”.

Tras el mensaje de Massa a la Mesa de Enlace, Pino señaló: “Evaluaremos con los dirigentes de las otras entidades qué determinación tomamos a la convocatoria del ministro. Lo que si anticipamos es que no queremos reuniones para una foto, sino encuentros productivos que se toquen temas como la apertura del mercado de exportación de carne y la eliminación de fideicomisos y volúmenes de equilibrio en el mercado de granos”.

“Para tener resultados efectivos de estos anuncios económicos, el Ejecutivo debe entender que el sector es parte de la solución a los problemas del país y que podemos producir más si las reglas son claras y justas”, agregó. El presidente de la SRA apuntó: “Por otro lado, esperamos que la nueva conducción de Agricultura esté a la altura de las circunstancias en las que nos encontramos”.

Sergio Massa convocó a la Mesa de Enlace al diálogo Santiago Filipuzzi

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló: “Yo no he visto en las medidas nada específico. Siento como que anunció generalidades y líneas”. Consideró que “no especificó nada en concreto con respecto al campo, inclusive no dijo nada, no especificó nada con respecto a retenciones”.

Chemes le dijo a este medio que habló con el nuevo secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y que el funcionario le señaló que podría haber un encuentro. Algunas fuentes indicaron que eso podría concretarse pasado mañana. En tanto, fuentes cercanas a la nueva conducción de Agricultura no confirmaron el día pero dijeron que será “en breve”.

Más reacciones

Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, evaluó sobre lo dicho por Massa: “Considero importante la intención de abordar la inflación y el orden fiscal que todos venimos reclamando. Y rescato la voluntad de trabajar junto a los legisladores en la promoción de la construcción, la agroindustria y la biotecnología, como así también la convocatoria a la Mesa de Enlace para pensar en conjunto el desarrollo del sector”.

Luego amplió. “Venimos reclamando una agenda de trabajo, esperamos poder plantearla y que surjan medidas concretas que nos solucionen algunos de los temas más urgentes, como la disponibilidad de gasoil y fertilizantes. Insistimos que los incentivos a la producción redundarán en mayor inversión, generación de trabajo y empleos genuinos. El diagnóstico planteado por el ministro confirma que la situación es tan o más compleja, como nosotros veíamos, y que la solución es muy compleja”.

En esta línea, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, mostró la predisposición de la entidad a una reunión con el ministro. Destacó como “positivo del mensaje el trabajo en equipo”. Apuntó que eso es algo que la entidad venía pidiendo “hace tiempo”.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), expresó su deseo para que se pueda “reencauzar la economía”. Añadió: “Ojalá que esto sea el fin de las internas del frente que gobierna y se puedan poner a gestionar y trabajar para todos los argentinos. Le deseo éxitos en su gestión, porque todos necesitamos que Argentina salga adelante. Desde lo sectorial, esperamos que con su equipo pueda generar expectativas que permitan estimular a los pequeños productores de las economías regionales, con medidas como la desafectación impositiva y el retiro de retenciones desde las primeras toneladas de producción”.

En este contexto, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), opinó: “Regímenes de beneficios de exportaciones han habido a lo largo de los últimos años en una cantidad importante y hasta el momento no se ha logrado en forma efectiva realizarlo. Habrá que ver cuáles son esos programas para ver si esta vez pueden ser eficaces”.

“Lo único que tenemos hasta ahora es una convocatoria y nada más que eso. Vamos a ver en esa convocatoria qué es lo que tiene para proponer el ministro”, señaló.

Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de CRA, señaló: “Me preocupa mucho sobre quién va a recaer el costo de ese adelanto de divisas que hacen los exportadores; indudablemente me parece, como ha sido siempre en esta circunstancias, ese costo lo vamos a terminar pagando los productores”.

Respecto de la convocatoria a la Mesa de Enlace, el dirigente dijo que “hay que ver cómo la Mesa de Enlace no queda entrelazada, valga el juego de palabras, con medidas que no se conocen”.

Por otra parte, el vicepresidente de CRA expresó su preocupación sobre los incentivos a aumentar las exportaciones mediante un régimen que se creará por DNU. “Usó la palabra incremental de exportaciones para generar algunos beneficios; puede ser casi una trampa”.

De Raedemaeker opinó que “ha sido un mensaje con una intención de tranquilizar los mercados y de transmitirle una cierta cuota de mesura”. No obstante, concluyó: “Me quedé sin haber cubierto las expectativas que se generaron en estos últimos días”.

Con la colaboración de Belkis Martínez y Cristian Mira