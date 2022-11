No dejan descargar en los puertos ni importar y es “inminente” que falten fertilizantes y agroquímicos

escuchar

En medio de las dificultades para importar, derivadas de la falta de dólares del Banco Central (BCRA), el cambio en el sistema de pagos al exterior y el mecanismo del SIRA, una cámara que agrupa a la industria de fertilizantes y agroquímicos alertó esta mañana por una “inminente falta” de estos insumos claves para esta campaña.

El planteo, realizado por la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), se conoce luego de las últimas lluvias registradas que permitirán a varias regiones avanzar con la campaña de siembra de soja y de maíz.

Solo en fertilizantes se importó un millón de toneladas menos que el año pasado [en 2021 llegaron del exterior 4,4 millones de toneladas, sobre un mercado total de 5,6 millones de toneladas, y en valor representó US$2200 millones] y la necesidad actual de importación ronda el millón de toneladas por US$700 millones. La entidad advirtió que la situación podría terminar afectando el ingreso de dólares al país, que tanto busca el Gobierno, por un impacto sobre la producción.

Como informó este medio, en octubre pasado Ciafa le mandó a diversos funcionarios cartas expresando su preocupación por la comunicación A7622 del BCRA que introdujo reglamentaciones tras la puesta en marcha del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

En esa carta la cámara precisó: “La nueva normativa ha eliminado la posibilidad de realizar pagos contra documentos comúnmente conocido como pagos CAD (cash against documents) forma de pago mundialmente utilizado para la comercialización de los fertilizantes. Adicionalmente el pago CAD permitía rolar las deudas contraídas antes de la entrada en vigor de la comunicación A 7030 del año 2020 mecanismo que queda sin efecto con la consecuente dificultad que esto ocasionará con los proveedores. Consideramos necesario y solicitamos que se reestablezca la posibilidad de realizar pagos CAD para estos insumos”.

Y solicitó, en cuanto a los plazos de financiación, que se mantengan los 60 días “a partir del registro de ingreso aduanero” porque interpretan que en la nueva normativa “no están claros los plazos”.

En este contexto, sin resultados de las conversaciones con el Gobierno, Ciafa hoy dijo que “de mantenerse esta situación, el aprovisionamiento de fertilizantes y fitosanitarios se verá comprometido”.

“Consideramos que es necesario y urgente que se aprueben las SIRA y se adecuen los plazos de pago a la realidad que requiere nuestra industria. La expectativa es que el diálogo que mantenemos con los organismos de gobierno se traduzca en una adecuación de la medida, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, en pos de contribuir a alcanzar una mayor producción de alimentos”, agregó.

Tras las lluvias se reactivaría la siembra SEA

Para Ciafa, la nueva medida limitó la posibilidad de pagos de contado CAD y los plazos de financiación impuestos que pasaron de 60 a 180 días a partir del registro de ingreso aduanero. “Se ha dejado sin efecto la posibilidad de acceder al mercado de cambio con fondos liquidados en concepto de anticipos o prefinanciación de exportaciones”, precisó.

“Una situación adicional es que la aprobación del SIRA prácticamente no se está realizando, por demoras en el circuito, sin tener en claro los motivos. Esto ha generado que existan productos arribados -tanto fitosanitarios como fertilizantes- sin la posibilidad de descarga en los puertos, principalmente de fertilizantes, o a la espera de ser aprobados en depósitos fiscales, a lo que se suman aquellos que se encuentran en tránsito, próximos al arribo, que aún no tienen la aprobación correspondiente”, añadió.

La cámara también puso el foco en las materias primas importadas necesarias para la elaboración local. “Hoy hay empresas con líneas de producción suspendidas, a la espera de estas materias primas para poder elaborar estos productos en nuestro país”, alertan desde CIAFA.

Luego detalló: “En materia de fertilizantes, las estadísticas de importación muestran que ya se registra un millón de toneladas menos que el 2021 para el mismo período, y se estima que será necesario importar 1 millón de toneladas entre fertilizantes y materias primas para esta campaña, que deben ser aprobadas a tiempo para garantizar su uso en los campos”.

“En cuanto a los fitosanitarios, la producción local depende de la posibilidad de abastecerse de materia prima para la fabricación de los distintos tipos de insumos teniendo en cuenta la aptitud de uso, siendo productos estacionales al igual que los fertilizantes, con lo cual, lo que no se elabora ahora, no estará disponible para su utilización en esta campaña. El aprovisionamiento de los insumos para la campaña gruesa y las economías regionales dependen de la agilidad y adecuación de las medidas que se implementan”, agregó. El mercado de fitosanitarios fue de US$3500 millones el año pasado, con más del 70% importado.

Por último, señaló: “De no contar con los fertilizantes, por cada dólar que no se invierta en los mismos, perderemos varios dólares en divisas. Adicionalmente, la no disponibilidad de fitosanitarios en tiempo y forma para el control de adversidades, redundará en una pérdida importante de producción y divisas”.

