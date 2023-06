Para el presidente de la Rural, un nuevo dólar soja a $300 suena a “poco”

escuchar

Mientras otra vez corren rumores sobre la creación de un posible nuevo dólar soja diferenciado para el campo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue tajante y señaló que no cree que de “para un invento como esto”.

Las declaraciones las realizó anoche en un mano a mano con Eduardo Feinmann en su programa por LN+. Para el dirigente, hoy “con un dólar blue a $500, un dólar soja a $300 suena a poco”, aunque indicó que “no hay nada en concreto”.

“No sé si da para un 4º dólar soja. No se si da para otro invento de estos, porque realmente el productor se fue calzando a medida que necesitaba, muchos habrán tomado ese dólar soja para encarar la futura siembra de trigo. Ahora, con una situación muy incierta, donde no se sabe cuál es la inflación, los productores vamos a cuidar lo producido porque es parte de nuestro capital de trabajo. Al no tener créditos, nosotros nos protegemos”, aseguró.

Para Pino, más allá de las entidades, sería muy interesante que la política empiece a mirar a jugadores del campo que pueden aportar y mucho. “Las fuerzas políticas tienen que integrar gente del sector en sus listas. Que haya gente idónea donde se toman las decisiones. Queremos participar no solo en la parte legislativa, sino en cualquier pueblo del interior del país”, afirmó.

Remarcó que esa es la intención de muchos productores: “Por eso le hablamos a los políticos, deben abrirle la puerta a los productores que quieren meterse en ese mundo, que por desde nuestro lugar desconocemos pero es el mundo en donde se toman las decisiones y que después repercuten en lo que hace el campo. En 2009, casi 16 personas del sector se fueron a la política, trabajaron en el Congreso, pero hay que aprender de los errores, las entidades del campo no le dimos el sostén que le debíamos dar”.

En este sentido, dijo que, como sector la expectativa que tienen frente al próximo gobierno es muy grande y esperan que se tomen las decisiones que en campaña se vienen diciendo, como “es el tema de los derechos de exportación, como tener un tipo de cambio no tan nefasto que hace perder la competitividad en todas las producciones”.

“Deben ser decisiones concretas apenas asuman y a partir de ahí lograr la confianza para que fluyan los créditos. El campo sabe lo que tiene que hacer y lo hace bien, solo necesitamos que el Gobierno de las condiciones para ello. Estamos atravesando situaciones muy puntuales, todo radica en un punto muy importante que se llama confianza. Por eso el Gobierno que venga tiene que generar un shock de confianza muy grande, no esperar a acomodarse en el sillón y tomar decisiones el día uno para que este país se pueda poner a trabajar. En Estados Unidos, los productores se dedican a trabajar, no se preocupan por los plazos de pago, por la inflación, por temas que se tiene que ocupar el Estado”, subrayó.

“Nos hemos juntado y hablado con todo el arco político. Todos reconocen al campo como el sector más productivo y competitivo de la Argentina ¿Cómo lo van a solucionar? Ahí empiezan las diferencias, unos con más tiempo, que bajo el gasto y bajo los derechos de exportación. El único precandidato a presidente que prometió bajar a cero todas las retenciones fue Javier Milei”, añadió.

Cambio Climático

Por otra parte, según se informó, la SRA acordó iniciar una agenda de trabajo con el Gobierno por el cambio climático y la deforestación. En este sentido, Pino; el vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda; el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el subcoordinador de la Comisión de Sostenibilidad, Andrés Costamagna, se reunieron el miércoles pasado para trabajar en conjunto para que la Unión Europea reconozca a la Argentina como país sin riesgo de deforestación.

Autoridades de la SRA junto a funcionarios para avanzar en cuestiones de cambio climático y desforestación Gza. SRA

“Los plazos y términos de la Unión Europea se aceleraron y la Argentina podría tener en riesgo sus exportaciones agrícolas, carne, cueros y madera hacia el viejo continente. Los mecanismos para dar cumplimiento a los trámites que exigirán los importadores europeos a los exportadores argentinos necesitan una coordinación público-privada, como herramientas con una mirada a largo plazo”, explicó Costamagna.

Por otra parte, la SRA puso de manifiesto su preocupación por los lineamientos que incluye el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, junto a la necesidad de que se tenga en cuenta que la propiedad de los servicios ecosistémicos que brindan los productores agropecuarios sean reconocidos y valorados.

LA NACION