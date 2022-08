Sigue sin definiciones un nuevo mecanismo para mejorar el tipo de cambio y que se venda más soja

En medio de la necesidad del Gobierno de conseguir más dólares para las reservas del Banco Central (BCRA), sigue sin definiciones la implementación de un nuevo sistema para que los productores aceleren la venta de soja. En rigor, esta tarde se realizó un encuentro entre los técnicos de la Mesa de Enlace y de la Secretaría de Agricultura, que conduce Juan José Bahillo, que giró en torno de un intercambio de ideas sobre un nuevo mecanismo que mejore el tipo de cambio para el productor. La venta de la oleaginosa muestra un atraso de casi el 20% respecto de igual fecha de 2021.

En la actualidad, está en vigencia el llamado “dólar soja” del BCRA para que por un 70% del valor de la venta de la oleaginosa el productor realice un plazo fijo con cobertura contra una eventual devaluación. Además, por el 30% restante puede comprar dólar solidario. Este sistema vence el 31 del actual y, según trascendió, hasta el momento se hicieron menos de 20 operaciones, lo que refleja la falta de entusiasmo por parte de los productores en medio de una brecha cambiaria arriba del 100%.

El viernes pasado, en un informe, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó el efecto de la actual normativa del BCRA versus la anterior situación, sin dólar soja.

“En la situación anterior a la norma del BCRA, si el productor vendía una tonelada de soja y cambiaba todos los pesos por dólares financieros (dólar MEP) podía percibir US$190,90 por tonelada”, indicó. Agregó que con la nueva normativa del BCRA el valor de lo producido por la venta para el productor sería US$207,9. Hay una mejora del 9% versus antes de la normativa del Central.

Según pudo reconstruir LA NACION del encuentro en Agricultura, que contó en un momento con Bahillo, desde el área técnica de la Mesa de Enlace se brindaron ideas que buscan una mejora para el tipo de cambio que le queda al productor agropecuario. Algunas iniciativas apuntan, en lugar del 70/30 del BCRA, más a un 50/50. Los funcionarios escucharon los diversos planteos. El tema está para la definición del ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, según confió una fuente. “Todo fue en torno del 70/30 [el actual sistema] y cómo llegar a la fase de instrumentación de un nuevo sistema”, apuntó una fuente consultada.

“Por ahora sigue todo como está”, dijo, por su parte, Ernesto O’Connor, técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Vinimos a escuchar qué era lo que ellos decían, lo que proponían. A su vez, ellos plantearon un diálogo, quedamos en volver a reunirnos”, dijo. “El único tema que se habló fue el dólar soja. No se habló de nada más, ni de la carne, ni de los biocombustibles. Nada”, añadió el técnico de CRA. “Ellos están evaluando si modifican o no ese régimen, pero no mucho más”, completó.

En análisis

En tanto, Silvina Campos Carlés, de Coninagro, indicó: “Están evaluando los temas. Fue un intercambio de ideas. Una continuidad de un pedacito del temario que se presentó y lo que se había hablado la semana pasada”.

Además de O’Connor y Carlés, se informó que también asistieron Ezequiel de Freijo (Sociedad Rural Argentina) y Martín Spada, de Federación Agraria Argentina (FAA). “La mayoría de las ideas fueron mejoradoras del tipo de cambio que recibe el productor”, precisaron.

El viernes pasado, según pudo saber LA NACION, una de las alternativas en danza en el Gobierno era un mecanismo que permita una mejora del 50% que llevaría el dólar a un equivalente a 209 pesos.

La preocupación de los productores por la brecha cambiaria viene siendo marcada por los dirigentes rurales. Ayer, en la Expo Rural Salta 2022, Nicolás Pino, presidente de la SRA, indicó: “Lo que realmente nos preocupa, y mucho, son esos diferentes tipos de cambios que distorsionan toda la economía de la Argentina, distorsionan todas las producciones y, acá en Salta, distorsionan y muchas las economías regionales”.

Con la colaboración de Fernando Bertello