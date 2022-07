Sin confianza, ni reglas de juego claras, el “dólar soja” ya está devaluado

No se trata de mejorar el precio de la soja para que los productores vendan más, se trata de generar la confianza que los productores han perdido hace mucho tiempo con el actual Gobierno y con los anteriores con simbología K. El Gobierno no solo ha perdido la confianza de los productores sino que se ha ocupado permanentemente de agredir al sector que más divisas e ingresos por retenciones le generan al país.

La propuesta del dólar soja presentada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una muestra cabal de cuán lejos están los funcionarios del Gobierno de la realidad que viven los productores. Los funcionarios parten de una concepción errónea cuando afirman que los productores de soja están especulando y no quieren vender su cosecha. La liquidación de divisas (venta de granos de los productores) fue récord histórico en el semestre enero-junio, por un total de US$19.145 millones, cuando la comparamos con los US$16.000 millones que se liquidaron en igual periodo de 2020 y con los US$9307 millones de 2021. En dos años los productores vendieron en valor un 105% más que en 2020, más que duplicando el ingreso de divisas en 2021. Entonces, la apreciación de los funcionarios es errónea, los productores no especularon.

Al ingreso de divisas récord hay que agregar el aporte extra del FMI por un total de US$13.900 millones en el mismo periodo. Entre el ingreso de divisas y el aporte del fondo en el primer semestre se llegó a la descomunal cifra de US$33.045 millones. Sin embargo, las reservas del BCRA de acuerdo con consultores privados apenas llegan a los US$136 millones (Raúl Fuente Rossi Asociados) y la caída de reservas en los primeros 22 días de julio llegó a un total de US$3068 millones.

Es el momento de preguntamos, es el campo el principal responsable de la falta de dólares o es la mala praxis del Gobierno, que se dedicó a consumir más dólares en planes sociales que en las actividades productivas. Si los productores son especulares, por qué no vendieron la soja a US$450 por tonelada, cuando ahora se está cotizando a US$385. Porque no confían en el peso.

La propuesta del BCRA, en términos muy generales, le permite a los productores que acepten entrar en el sistema aplicar el 30% del volumen de soja al tipo de cambio conocido como dólar país o dólar ahorro. Hasta acá vamos bien. El otro 70% de la soja se puede invertir en una cuenta corriente de libre disponibilidad inmediata indexada a dólar link. Actúa como un seguro de cambio sin costo.

Y es aquí donde la propuesta patina. La mayoría de los productores no están familiarizados con hacer un depósito en pesos que se ajusta por la variación del dólar link, sin ofender, no saben muy bien de qué se trata. Y si algunos conocen el sistema de indexación, es aquí cuando no confían en dejar los pesos en una cuenta en un escenario de alta incertidumbre.

El sistema on sale propuesto por el BCRA resulta en un dólar soja mix con el 30% a dólar país y el 70% a dólar oficial equivalente a un dólar de 149,33 $/dólar y a un precio de soja de 420 dólares por tonelada, contra un mercado de US$385, un aumento nominal de US$35 por tonelada, equivalente a una mejora del 9%.

En este esquema el problema sigue siendo el mismo, qué hace el productor con los pesos si no confía en la cuenta corriente y no tiene posibilidad de aplicar los pesos a la compra de insumos o equipos, pues nadie vende nada al no conocer los precios de su reposición. Por este motivo, el productor no vende la soja a ningún precio, solo va a vender cuando necesite cubrir un compromiso, ni un día antes ni un día después.

El autor es presidente de Pablo Adreani y Asociados