Por los buenos precios a cosecha, recomiendan tomar coberturas para el trigo nuevo

Soplan mejores vientos en el mercado internacional el trigo. Pareciera que quedó atrás el peor momento de cotizaciones, a fines de 2025, y se advierte que una demanda temerosa de no poder aprovisionarse va fortaleciendo los precios. “El trigo viene mostrado una evolución positiva en sus cotizaciones, impulsada por una mayor demanda que responde, en parte, a las tensiones en Medio Oriente; esto ha llevado, a los países importadores de la región, a adelantar compras ante el riesgo de eventuales interrupciones en el abastecimiento”, afirma Carlos Pouiller, director de AZ-Group.

Así, el precio FOB Golfo aumentó 25US$/t en marzo y en la región del Mar Negro también se registraron subas, aunque de menor magnitud. En cuanto al FOB puertos argentinos, que en febrero se ubicaba por debajo de los 210US$/t y en esta semana se posiciona en torno a los 224US$/t. Respecto de la campaña 2026/27, actualmente en desarrollo en el hemisferio norte, se observan condiciones climáticas adversas para los trigos de invierno en Estados Unidos. Aproximadamente el 65% del área presenta algún grado de sequía, lo que podría afectar los rendimientos y continuar generando señales alcistas en los mercados.

Señales positivas

En el plano local hubo una cosecha 2025/26 de 28M/t, de las cuales aún resta comercializar la mitad. ¿Qué hacer con ese trigo remanente? “A principios de semana, el cereal disponible se negociaba a 196US$/t, mientras que la posición julio prometía 211US$/t. Esto implicaba un pase de 15US$/t, que podría ser aprovechado por aquellos productores que aún mantienen un volumen significativo sin vender”, recomienda Pouiller. Para la campaña 2026/27, los precios ofrecidos son interesantes. Si se toma como referencia el trigo enero 2027, la cotización se ubicaba en 221US$/t, un valor atractivo para comenzar a tomar precios. Este nivel “se encuentra por encima del promedio histórico de precios a cosecha para esta época del año”, resalta Carlos. En síntesis, las señales internacionales del trigo son positivas. Sin embargo, a nivel local persiste un importante volumen de trigo sin comercializar, que podría presionar sobre los precios, por lo que se recomienda a los productores que aún conservan mercadería no demorar la toma de decisiones. Para el trigo nuevo ya se pueden ir tomando coberturas, en la medida de que se alcance de un precio que cubra los aumentados costos de producción.