Trigo 2025/26: hacer las cosas bien en una campaña ajustada con los números

Seguramente lo diferente de este año es que en una gran parte de la región agrícola tradicional de Argentina los suelos presentan un alto contenido de humedad. Esta característica permite a las localidades donde las lluvias son escasas entre mayo y septiembre, tener un rendimiento esperado más elevado que el promedio anual. Desde luego esto no asegura tener rendimientos altos, pero aumenta mucho los pisos de rendimiento.

Para las regiones que, en general, tienen recargas hídricas en invierno esta característica es menos importante, ya que son localidades estables en el rinde entre años. Sin embargo, para muchas localidades tener buenos cultivos de invierno es la mejor posibilidad para generar carbono para los suelos.

¿Cómo afectan los excesos hídricos del último fin de semana? No tengo dudas de que para las localidades que han recibido en dos días 200 milímetros de lluvia o más, la situación no es buena. En estos casos, seguramente no podrán hacer trigos de ciclos largos, que en general son más estables y es muy probable que tengan serios problemas de pérdidas de nitrógeno.

En esas situaciones, conviene no apurarse en sembrar, esperar a que el suelo oree. Es clave no sembrar con suelo muy húmedo. Hay variedades de trigo intermedias o cortas de buen perfil sanitario y aceptable rendimiento, por lo cual creo que es mejor esperar. Vale recordar que la mayor parte de la superficie de la región triguera argentina no tuvo excesos hídricos en esta última semana.

En particular para esta campaña los números son ajustados para todos los cultivos. Se destaca un poco el girasol, y para regiones de alto rinde y poco flete, el maíz. En general para todas las regiones los dobles cultivos trigo/soja o cebada/soja son buena opción.

Esta campaña especialmente pesa mucho el costo del flete, los gastos de comercialización, las labores, las tasas e impuestos. Todos los costos que están en pesos aumentaron su impacto en los números respecto a las cifras históricas. A su vez, los alquileres también pesan en la cuenta, porque los números son muy finitos.

Por otro lado, los precios de los herbicidas se han reducido sustancialmente. En el caso de los fertilizantes la urea ha tenido una baja respecto de los últimos años.

Según mi análisis, es muy raro que los cultivos más rentables a la siembra sean los mejores a la cosecha, excepto para las empresas que fijan una proporción importante de precios de los granos en forma temprana. A su vez, analizando gestiones de empresas de mucha experiencia, en la mayoría de los años los dobles cultivos trigo/soja o cebada /soja resultaron la actividad más rentable para varias zonas.

En la gran mayoría de las campañas agrícolas lo importante son las tecnologías de procesos. Es decir, las que se pueden generalizar como “hacer las cosas bien”. Por ejemplo, cumplir las fechas de siembra, la calidad de las labores, seguimiento y control de malezas y enfermedades en forma temprana, fertilizar con lo que se necesita: ni menos ni más. Y recordar que el trigo y la cebada son parte de dobles cultivos, y por ello, en general las prácticas de manejo del primer cultivo se deben pensar para los dos.

El girasol, una opción para combinar con cultivos de cosecha fina

En cuanto a la estrategia de fertilización, si bien hay muchas variables a considerar, este año sugiero hacer foco en tres aspectos. El primero surge porque que estoy encontrando valores muy bajos de nitrógeno en suelo en varias regiones. Se nota en algunas zonas por los elevados rindes de la soja o el girasol, en otras por cómo han sido las lluvias. Se ha dado movimiento de nitratos por lluvias anteriores. En este sentido, es clave muestrear a 60 centímetros para ver cómo y dónde se encuentra ese nitrógeno y ver si el cultivo lo va a poder tomar. Para las regiones que tienen suelos con contenidos altos de agua sugiero que dejen orear.

El segundo aspecto es no dejar de hacer análisis y no mentirse con los rendimientos esperados o logrables. Es común ver empresas que fertilizan esperando rindes que logran dos de cada 10 años y otras que subestiman sus posibilidades. Es importante recordar que no todos los sectores de los lotes rinden lo mismo. Los fertilizantes son el insumo de mayor peso en el costo de los cultivos de invierno. Por ello hay que lograr un uso eficiente y recordar que si falta azufre, fósforo, zinc u otro, afectará la eficiencia de uso de los fertilizantes.

El tercer aspecto es tener claro cómo está repartida el agua almacenada en el suelo. Los sectores con excesos pueden generar pérdidas de nitrógeno, incluso que la exploración radicular sea escasa.

En conclusión, las claves para esta campaña que se presenta ajustada son: el análisis del suelo, la fertilización estratégica y la humedad para un mejor manejo del nitrógeno.

El autor es asesor privado