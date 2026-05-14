Cumbre Trump-Xi Jinping: sin novedades para la soja, el precio se derrumba más de US$13

Los precios de la soja en la Bolsa de Chicago operan con fuertes bajas en medio del pesimismo por el resultado que pueda tener el encuentro en Pekín entre el presidente anfitrión, Xi Jinping, y su par Donald Trump para las exportaciones estadounidenses de la oleaginosa. En concreto, no se vislumbra un compromiso claro de China, principal comprador del mundo, para adquirir más grano de los Estados Unidos.

El grano en ese mercado de referencia pierde en el mediodía más de 13 dólares por tonelada en la posición julio. También tuvo una tónica bajista durante el segmento nocturno, previo a la rueda.

“En los últimos meses la soja parece moverse más por factores políticos que por los fundamentos más técnicos de mercado. Las subas que venía registrando en las últimas semanas era por las expectativas acerca de la reunión entre Trump y Xi Jinping, donde se especulaba con que China se comprometiera a comprar más soja estadounidense", dijo un reporte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Según consignó luego, hoy Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, “se encargó de derrumbar las ilusiones, asegurando que el compromiso de compra existente por parte de China significa que el suministro de soja está cubierto”. En rigor, tras esto, la soja se desplomó en Chicago.

El mercado sigue atento al resultado de las diversas reuniones en China Mark Schiefelbein - AP

ACA recordó que el compromiso de compra de China ha sufrido varias modificaciones. “En principio, tras no comprar soja estadounidense por varios meses, Pekín se comprometió a importar 12 millones de toneladas de soja de EE.UU. hasta finales de diciembre de 2025, plazo luego prorrogado hasta finales de febrero de 2026. China no cumplió con el plazo y hasta el momento lleva compradas 11.801.600 toneladas. A pesar de esto, Trump anunció que Pekín iba a comprar 20 millones de toneladas de soja durante todo el ciclo 2025/26, pero parece difícil si no se llega a otro acuerdo”, precisó el informe de ACA.

Ante una consulta de LA NACION, Eugenio Irazuegui, de Zeni, remarcó que, “a prácticamente una hora y media de la apertura tradicional, se acentúa el desplome en las cotizaciones de la soja, que descuentan hasta US$13,40 por tonelada”. Explicó que el mercado “reacciona a los primeros trascendidos de la cumbre comercial en la que participan autoridades gubernamentales de EE.UU. y China”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. Mark Schiefelbein - AP

“Scott Bessent declaró en una reciente entrevista con CNBC que el compromiso de compra de poroto de soja existente por parte de China es significativo y no prevé modificaciones. En consecuencia, se diluyen las expectativas de un mayor volumen de importaciones en el corto plazo, siguiendo en pie la meta de 25 millones de toneladas. para la campaña vigente. En este contexto, no se prevé que la industria de molienda china eleve los montos, más allá del compromiso adquirido en octubre pasado, considerando una demanda doméstica estable a la activa competencia de la oferta brasileña".

En este contexto, Bruno Todone, analista de la consultora AZ-Group, destacó que la caída está asociada a una toma de ganancias de fondos especulativos y “porque el mercado lee que en la visita del presidente Trump a China no se dialogó respecto del comercio de soja entre Estados Unidos y el gigante asiático”.