Trigo: entre el bien cultural y los partidos que definen su suerte

Es una campaña para el olvido a nivel productivo, con precios que en algunos casos pueden ayudar a compensar, por lo menos en parte, caídas de rindes, pero en muchos otros ni siquiera se pueden aprovechar ya que no se cosechará nada.

En el último mes he conversado con productores que debieron tomar la triste, pero necesaria decisión de dar por perdido un lote y tener que hacer la anulación de contrato con su comprador, asumiendo en muchos casos las diferencias de precios. Además de obviamente asumir la pérdida de toda la inversión que hicieron y pensar en medio de esta sequía qué encarar. Complicadísimo el panorama.

Luego, el 2 de noviembre, el Gobierno emitió una resolución donde se prorroga por 360 días el plazo de embarque de las DJVE de trigo existentes, y en la misma establece que el mismo trato se le debiera dar al productor que por la sequía no puede cumplir con sus compromisos asumidos.

Estas dos medidas generaron muchas y distintas reacciones en el mercado y, por otro lado, quedan dudas de cómo se implementará en la práctica, especialmente la parte de los productores con su comprador (ni qué hablar de los que hasta la semana pasada pagaron diferencias, para cumplir con sus compromisos).

Mercados

Hace muchos años ya que convivimos con mercados que tienen algún tipo (o varios) de intervención desde “volúmenes de equilibrio” para poder registrar DJVE hasta múltiples tipos de cambio, valores FOB oficiales vs FOB de mercado, dólar “soja” por un mes, si no se vende no se accede a crédito, etc, etc.

Ya sabemos en qué “aguas nos movemos” y también sabemos que dentro de esta realidad los llamados “productos culturales”, esto es maíz, trigo y carne son los “candidatos” elegidos para que de “alguna manera” tengan un techo de precio que recibirá el productor.

El Gobierno seguirá haciendo lo necesario para evitar que el trigo, el maíz y la carne “vuelen”

En las charlas más recientes mostrando el balance de trigo local, la conclusión más fácil de sacar “en un contexto de mercado libre” era que el precio del trigo tenía mucho recorrido por delante. Y ahí yo decía ojo que no estamos en un “mercado libre” y el trigo es un “producto cultural”. Muchos me preguntaban qué se puede hacer. No se pueden cambiar las normas o reglas.

Ahora, pensemos en relación con los precios actuales para quien de alguna manera puede aprovecharlos. El mercado, a pesar de todas las intervenciones que tiene, dio otra oportunidad en este mismo año: el 5 de septiembre el trigo diciembre para Rosario MatbaRofex cotizaba US$270.

A medida que se recortaba la producción, no paró de subir y se acerca a US$350, cerca del máximo que tocó en mayo.

¿Cuántas veces en los últimos 20 años vimos un trigo arriba de US$300 en la Argentina? Una vez, en 2013, con junio en US$510 y octubre en US$740. Para noviembre ya había bajado a 250. En esa campaña también fue catastrófica por clima y por políticas y se mencionaba que se importó trigo.

Pero, en esta oportunidad, la diferencia es que el Gobierno se anticipó tomando algunas medidas como la resolución del 2 de noviembre, que busca “descomprimir” la demanda frente a una oferta aún incierta.

¿Será suficiente para frenar mayores subas del trigo? ¿Por cuánto tiempo se podrá contener? Quién vaya a tener trigo y no ha vendido tiene una nueva oportunidad que dio el mercado. En esta campaña tan pero tan complicada, evaluar de qué manera capturar estos valores, pero de manera flexible, va a ser una gran alternativa para aprovechar. Aunque se guarde en silo, se puede pensar inclusive con pisos para julio que también está por encima de US$350.

Es muy probable que veamos mercados de “pizarra” que digan una cosa, y muchos negocios de oportunidad según zonas, calidad, ya que la molinería sólo tiene declaradas compras al 26/10 de acuerdo a la Secretaría de Agricultura por 110.000 toneladas versus 160.000 del año pasado.

No olvidemos que el Gobierno seguirá haciendo lo necesario para evitar que el trigo, el maíz y la carne “vuelen”.

Y, como diría un gran colega, Enrique Erize, el mercado de trigo juega distintos partidos, al norte y al sur de la ruta 7 y este año seguramente se va a notar mucho más.

La autora es analista del mercado de granos