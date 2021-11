Trigo: qué hay detrás de los altos rindes en el sudeste de Córdoba

Hay dos tecnologías de manejo a las que le he dedicado casi toda mi profesión como extensionista, básicamente por la seguridad con la que puedo ofrecer la recomendación.

Una es sobre un cultivo del que no vamos a decir nada hoy y no es ninguna sorpresa por éstos tiempos, como es la adaptación por fecha de siembra en maíz, aunque por 2006/2007, cuando comenzamos con los ensayos y demostraciones por todo el país no todos los técnicos nos veían bien.

La otra es la incorporación del nitrógeno previo a la siembra de trigo, en regiones donde las precipitaciones invernales son nulas o casi, ganándonos el odio de todos los “voleadores” zonales.

El tema es bastante simple de explicar a la hora de encontrar respuestas en los rindes -con muy buenos registros- que se vienen obteniendo en el sudeste cordobés y están dados, principalmente, por la estrategia de fertilización.

Esta campaña en particular están ocurriendo cosas que nos gustan, como es el hecho de que los pisos de rendimiento subieron respecto de las anteriores campañas y esto es debido a que el nutriente es clave y definitorio en etapas avanzadas, pero lo es también en etapas tempranas como macollaje, siendo necesario que no sea limitante desde el principio.

Si las precipitaciones son escasas durante el invierno, cuanto antes se ponga a jugar el nitrógeno más probabilidades hay de capturar las últimas lluvias otoñales.

La alegría que tengo...cuando los ambientes más flojos andan bien..cuando subimos los pisos me pone mejor que cuando andamos por los techos🌾 pic.twitter.com/Imu93cTIst — J. Pablo ioele🌽 (@PabloIoele) November 26, 2021

En ambientes inferiores, bajos en materia orgánica, actúan como limitante la disponibilidad de nutrientes aún en etapas de macollaje principalmente en el caso del nitrógeno. Ofrecerles lo antes posible el nitrógeno a esos ambientes ayuda a no empezar a recortar potencial ya desde etapas iniciales.

La entrada fría del otoño no tardó en llegar durante esta campaña en la zona, contribuyendo a que los ambientes provistos de nitrógeno macollen de muy buena manera, ayudados por la acostumbrada excelente radiación de inviernos secos.

La expectativa de lo queda por recolectar es aún mejor con estos boca de urna de lotes inferiores, aunque las condiciones no fueron excelentes como las de 2018 que tuvimos el perfil lleno toda la campaña. En esta tuvimos más radiación y mejor condición sanitaria.

El autor es coordinador de la Plataforma de Innovación Territorial Este de Córdoba, coordinador de la Red Maíz INTA Marcos Juárez y jefe de la Agencia de Extensión INTA Corral de Bustos