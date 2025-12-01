Agroexportación. Noviembre tuvo el peor ingreso de dólares en siete años, pero en lo que va de 2025 creció un 24%: US$30.323.774.805

La liquidación de divisas que la agroexportación realizó el mes pasado registró una caída del 32% respecto de octubre último y fue el peor noviembre de los últimos siete años. Sin embargo, el acumulado de 2025 refleja una suba del 24% versus igual período de 2024.

Así se desprende de un relevamiento dado a conocer hoy por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). En concreto, en noviembre pasado llegaron al país US$759,7 millones, por debajo de los US$1116,7 millones de octubre.

La merma está en directa relación con el fuerte adelantamiento de septiembre, cuando, por la suspensión temporal de las retenciones, en solo tres días hubo una fenomenal operatoria de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que permitieron que se anotaran exportaciones por US$7107,8 millones. Ese fue el segundo registro en importante de la historia luego de los US$8120,3 millones de septiembre de 2022, momento en que se dio el dólar soja del exministro de Economía, Sergio Massa.

“El mes de noviembre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”, indicó Ciara-CEC. En efecto, tras el fuerte registro de septiembre en octubre y noviembre las empresas exportadores fueron recibiendo los granos comprometidos y los procesaron para vender al exterior.

Para encontrar un registro tan bajo en un noviembre hay que remontarse al mismo mes de 2018, cuando en ese momento se liquidaron US$810 millones. En esa oportunidad la sequía había impactado sobre el ciclo productivo y por consecuencia en las ventas al exterior. En tanto, en noviembre de 2024 entraron US$1999,2 millones.

Para un noviembre tan bajo hay que remontarse a 2018 Marcelo Manera - LA NACION

La foto de lo que va del año, en tanto, es alentadora. Según Ciara-CEC, entre enero y noviembre de 2025 entraron US$30.323.774.805. Se trata de un salto del 24% respecto de igual período de 2024. En función de cómo cierre diciembre el acumulado de 2025 podría acercarse a los US$32.000 millones. La última vez que hubo una marca similar fue en 2021, con US$32.807 millones.

Por estos días, el campo, en las “ventanas” en que no hay lluvias, busca avanzar con la cosecha de trigo, además de la siembra de soja, que está demorada. Puntualmente, la producción de trigo fue calculada en un récord de 25,5 millones de toneladas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Este es el momento de cosecha del trigo en la campaña

El aluvión por el trigo ya se siente con un salto del 24% en los ingresos de camiones a los puertos.

Por otra parte, como eco de la suspensión temporal de retenciones, en noviembre último se despacharon al exterior 1,2 millones de toneladas del cereal, más del doble que igual mes del año pasado.