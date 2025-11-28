El momento del trigo: por la supercosecha creció un 24% el ingreso de camiones a los puertos

La Argentina atraviesa una campaña de trigo histórica, con rindes muy altos y una producción proyectada récord: 25,5 millones de toneladas. Ese salto productivo ya empieza a verse en la logística. En lo que va del mes, el ingreso de camiones con el cereal a los distintos puertos del país aumentó un 24% interanual. Mientras entre el 1° y el 26 de noviembre del año pasado se registraron 150.624 unidades, en igual período de 2025 se contabilizaron 187.148.

En este contexto de gran producción, en el mercado de trigo no obstante hay tensiones. A las quejas de productores por descuentos debido a una menor proteína, se sumaron reclamos por el manejo de los cupos que otorgan los exportadores. Corredores señalaron que “ciertos compradores” no están otorgando cupos para descargar negocios ya acordados, pero sí ofrecen un cupo inmediato previo descuento del precio.

Para Emilce Terré, especialista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los números de ingresos de camiones están en línea con el aumento en la producción: “La mayor cosecha se refleja en la logística, con un crecimiento del 24% en camiones a puerto, y justamente donde mejor estuvo es donde se está cosechando ahora. Ya se cosechó el norte y ahora se está generalizando en el centro del país”, explicó. La BCR informó que en noviembre los embarques del cereal alcanzaron un volumen inusual: 1,2 millones de toneladas, un registro que supera en más del doble al del mismo mes del año pasado.

Fernando Turín, de Agroentregas, señaló que por el momento no hay grandes congestiones en las rutas aledañas de las terminales portuarias del Gran Rosario, pero advirtió que cada día aumenta el número de camiones y que, si continúa el buen clima, podría generarse “algún cuello de botella esporádico”. También remarcó la magnitud de la diferencia respecto del año pasado: “La diferencia es abismal respecto de 2024. En noviembre del año pasado eran unos 450 camiones por día y ayer, casi 2500”.

También señaló que no toda la cosecha fluye hacia las terminales, debido a que se “está embolsando y depositando mucho en origen”, ya que “el exportador está dando menos de lo que se demanda” en materia de cupos.

Parte del trigo luego de cosechado va embolsado o acopio en plantas

Esta última situación fue la que motivó al Centro de Corredores de Cereales de Rosario a emitir un comunicado en el que alertó sobre presuntas maniobras que, aseguraron, afectan el funcionamiento del mercado. Señaló: “Desde nuestra institución advertimos esta situación problemática con la campaña de trigo que altera el libre funcionamiento de los mercados y su credibilidad al no otorgar cupo para la descarga de negocios convenidos y con vencimientos definidos y, después, ofrecer la misma con descuentos significativos o priorizando la descarga de los negocios directos”.

En diálogo con LA NACION, fuentes de la actividad comercial indicaron: “Estamos ante una cosecha muy importante de trigo y en las últimas semanas vimos algo puntual: sobre negocios ya confirmados, con entrega pactada, no están dando cupo. Y sí te ofrecen cupo solo si aceptás descarga inmediata con descuentos, descuentos que van de 5 a 20 dólares”.

La fuente remarcó que esta práctica no está relacionada con la calidad ni con las bonificaciones habituales: “Si la calidad viene con alguna merma, es lógico que se refleje en el precio. Pero acá no es eso. Hablamos de negocios ya confirmados, donde de repente no te dan el cupo y, en paralelo, priorizan otros negocios iguales, pero aplicando un descuento. Ese es el punto”.

La BCR informó que en noviembre los embarques del cereal alcanzaron un volumen inusual: 1,2 millones de toneladas, un registro que supera en más del doble al del mismo mes del año pasado Marcelo Manera - LA NACION

Por su parte, fuentes de la exportación indicaron que la operatoria comercial responde a decisiones individuales y no a una acción coordinada entre empresas. “Cada empresa se maneja de manera directa con sus clientes, que incluyen compras directas a productores y compras indirectas a través de acopiadores, corredores y cooperativas, como habitualmente sucede”, precisaron.

Señaló que las determinaciones comerciales se toman de manera autónoma y que influyen factores como el nivel de registros de embarque que tenga cada una de las firmas. Al respecto, afirmó: “La Ley de Defensa de la Competencia prohíbe cualquier tipo de actitud común y colectiva, cada empresa toma su propia decisión en ese sentido y, por lo tanto, también depende mucho de los registros de embarque que tenga de trigo”.

En cuanto al movimiento externo, describió que el mercado internacional aún no muestra señales firmes de demanda por trigo argentino. Por ese motivo, consideró que las empresas pueden estar operando con cierta restricción en su planificación. “Los registros de embarque de trigo no se han expandido, dado que todavía no estamos recibiendo una demanda de trigo argentino. Por lo tanto, es muy probable que las empresas exportadoras se encuentren afectadas en el volumen de oferta que necesitan tener para las próximas semanas”, apuntó.

Por último, evitó referirse a casos puntuales como los mencionados por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario: “Desconozco qué tipo de empresa y qué operación puntual es la que está motivando este tipo de comunicado del Centro de Corredores”.