Alberto Frola, un dirigente rural dialoguista que dejó huella en el campo argentino

El ruralismo argentino despidió a Alberto Frola, ex presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), dirigente pampeano de extensa trayectoria gremial y referente de una generación de productores que atravesó algunos de los momentos más complejos de la relación entre el sector agropecuario y el Estado.

Nacido en 1947, Frola fue un hombre profundamente ligado al campo desde sus orígenes. Representaba la tercera generación de una familia de productores agropecuarios con actividad en La Pampa y también en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Chacabuco. Sin embargo, su perfil excedió ampliamente la producción rural: fue abogado, docente universitario, investigador en temas de derecho privado y un activo participante en diversas instituciones.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar dentro de la dirigencia agropecuaria. En un comunicado, Carbap destacó su paso por la entidad y recordó que ocupó la Vicepresidencia Primera entre 2008 y 2010 y posteriormente la Presidencia entre 2010 y 2012, en una etapa marcada por las consecuencias políticas y económicas del conflicto que enfrentó al gobierno nacional con el sector agropecuario tras la recordada Resolución 125.

Desde la entidad resaltaron que Frola se distinguió por un estilo de conducción caracterizado por el diálogo y la moderación. “Dialoguista” era, justamente, la palabra con la que él mismo eligió definirse cuando asumió la conducción de Carbap en 2010, tras imponerse en unas elecciones internas que marcaron el rumbo de la organización para los años siguientes.

Aquella definición condensaba buena parte de su personalidad política y gremial. Aunque encabezó una de las entidades históricamente más críticas de las políticas agropecuarias del kirchnerismo, sostenía que el diálogo debía ser una herramienta para alcanzar consensos sin resignar convicciones. “El diálogo debe servir para llegar al consenso”, afirmaba entonces. También fue presidente de la Sociedad Rural de General Pico, en La Pampa y representante por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Manuel Cipriano Heredia, junto a Alberto Frola, Mario Llambías y Alberto Larrañaga, en Expoagro LA NACION

Durante su gestión mantuvo contactos con representantes de distintas fuerzas políticas con presencia parlamentaria y promovió espacios de intercambio institucional. Bajo su presidencia, Carbap fue anfitriona de un encuentro de gremialismo rural iberoamericano, que reunió en la Argentina a dirigentes de diversos países de América Latina, reafirmando su interés por la construcción de puentes y el fortalecimiento de los vínculos regionales.

Su liderazgo también coincidió con años de intensa discusión sobre las políticas agropecuarias nacionales. Frola cuestionó reiteradamente los mecanismos de intervención estatal en los mercados y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, generaban algunas medidas para los productores. Particularmente contra el aumento de la presión impositiva en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Además de su actividad ruralista, desarrolló una destacada carrera académica. Fue docente de la Universidad del Museo Social Argentino y recibió reconocimientos como profesor emérito en instituciones del exterior. También publicó diversos trabajos de investigación vinculados al derecho privado, una disciplina a la que dedicó gran parte de su vida profesional.

Su compromiso institucional trascendió el ámbito agropecuario. Participó activamente en Rotary Club Internacional, donde también volcó su experiencia dirigencial y su vocación de servicio.

Entre sus pasiones personales ocupaba un lugar especial Racing Club, equipo del que era ferviente simpatizante y al que seguía con el mismo entusiasmo con que acompañaba los debates del sector agropecuario.

Al despedirlo, CARBAP destacó que deja una “huella imborrable” en la institución y entre los productores de la región. La entidad hizo llegar sus condolencias a su familia y subrayó que su legado permanece asociado a valores que marcaron toda su trayectoria: el compromiso con la producción, la defensa de las instituciones republicanas y una permanente vocación por el diálogo.

A su vez, la Sociedad Rural Argentina expresó su pesar por el fallecimiento de Frola y destacó que fue “un dirigente dedicado a la defensa de los productores y a la búsqueda de consensos para el desarrollo de la actividad rural”.

“Desde la Sociedad Rural Argentina acompañamos a sus familiares, amigos y a toda la comunidad rural en este doloroso momento. Recordamos con respeto y reconocimiento su compromiso, su vocación de servicio y su aporte a la representación gremial del campo argentino”, expresó la entidad en redes sociales.