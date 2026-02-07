Análisis. Final abierto y un desafío para la cadena agrícola

Por más que las lluvias volvieron a aparecer en algunas de las regiones más afectadas por la sequía, en el mercado ya se da por descontado un impacto tanto para los productores como las empresas de insumos. Si bien el cuadro no es el del fenómeno climático de 2022, que en ese momento provocó una pérdida de US$20.000 millones, en este momento hay situaciones preocupantes con productores que reportan mermas de hasta un 30 a 50% en el rinde que esperaban. Sabido es que un mal momento climático frena a los productores y esto repercute sobre el mercado de insumos. Justo en un momento con empresas que en varios casos atraviesan un estrés financiero o se estaban recuperando luego de que el mercado se achicara en valor. Hay también regiones que están bien y conservan chances de una buena cosecha. Hay un mosaico de situaciones. Hay un mosaico de situaciones y muchos se aferran a las últimas lluvias.

“El mercado de insumos viene muy parado, ya que con la sequía que afectó a los maíces tardíos y a la soja no hubo uso de productos”, ilustró Luis Mogni, consultor de Somera SAS. Mogni, que antes de este rol estuvo en firmas número uno del rubro, pone el foco en la extensión que tuvo el fenómeno climático hasta que en ciertas regiones se reactivaron las lluvias y en el bolsillo de los productores. Señaló: “El impacto de la sequía va a ser grave en el canal por lo extenso y porque reduce la capacidad de pago de los productores. Muchas agronomías no van a poder cancelar sus deudas en tiempo y forma”.

La situación le puede agregar más tensión a una cadena que tiene presente lo que significaron los problemas que tuvieron Los Grobo Agropecuaria y Surcos, que cayeron en concurso de acreedores, aunque por factores más amplios que la anterior sequía. Hoy hay un clima de expectativa en el mercado por la resolución del caso de la agronomía Centro Agropecuario Modelo (CAM), con una deuda entre bancos y la cadena comercial que trepa a unos US$160 millones, según calificadas fuentes. Lo último que se sabe de esta firma es que bancos y acreedores comerciales estarán apuntando a una posible refinanciación.

La campaña entra en momentos de definiciones Marcelo Manera - LA NACION

Para Mogni, para el mercado de insumos mucho tendrá que ver cómo siga el clima. “Si llueve y se revierte en soja (el estado de los cultivos), vamos a ver cómo sigue el panorama, pero el inicio de año es muy complejo, con varias agronomías ajustando sus presupuestos”, indicó.

Para Horacio Busanello, consultor, donde se registre una “supercosecha” esto puede generar alivio a los productores, pero no será suficiente para recomponer el ecosistema agrario porque “la cadena de venta de insumos se encuentra con baja liquidez y con niveles de rentabilidad históricamente bajos”. En su mirada Busanello amplió: “Observamos un mercado impactado por una encarnizada competencia de genéricos que destruye precios donde las multinacionales sobreviven por el apoyo de la casa matriz ya que no pueden diferenciar su oferta por la caída de patentes y la falta de productos nuevos”.

En ese contexto donde se observan disparidades de situaciones en los cultivos, en las empresas de los productores y hasta entre los proveedores de insumos, hay puntos positivos y tienen que ver con la política del Gobierno que, más allá de la rebaja de la carga impositiva, apunta a un marco más general de ordenamiento.

El campo requiere de políticas equilibradas marcelo-manera-7533

Así lo ve el consultor: “La política general del Gobierno tiene una clara dirección para subsanar gradualmente las distorsiones económicas generadas en los últimos 25 años y recrear el dinamismo necesario para aumentar el área sembrada y mejorar los rindes con la incorporación de genética, biotecnología, manejo y nutrición de suelos. El agro argentino busca la oportunidad de demostrar todo su potencial y recuperar su protagonismo en el mercado mundial”.

Está claro que, al margen de lo impositivo, léase las retenciones y otros tributos, para la actividad hay otros puntos desafiantes, como avanzar en la cuestión de la propiedad intelectual para que haya más inversiones y tecnologías para los productores, conseguir más mercados para los productos del agro y hasta abordar el tema de un seguro multicobertura. Sobre esto último está la experiencia piloto de Córdoba con cuatro aseguradoras. Un caso para observar.