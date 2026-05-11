Hot Sale: aseguran que el descuento promedio es del 34% y que los electrodomésticos lideran las búsquedas

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que organiza el evento de descuentos Hot Sale, aseguró hoy que la rebaja promedio de esta edición es del 34% y que la categoría más explorada por el momento es electrodomésticos, seguida de indumentaria, viajes, muebles, maquillajes, deportes, niños, megaofertas, autos y supermercados y bodegas.

Los términos más buscados, en tanto, son Heladeras, Zapatillas, Lavarropas, Notebooks, Smart TV, Celulares, Aires acondicionado, TV, Cafeteras y Cocinas.

“En las primeras horas del Hot Sale vemos a un consumidor muy activo que compara, investiga y aprovecha las herramientas disponibles para tomar decisiones más informadas. La tecnología y la inteligencia artificial cumplen un rol cada vez más importante para mejorar la experiencia de navegación y ayudar a los usuarios a encontrar oportunidades relevantes de forma más ágil”, señaló Andrés Zaeid, presidente de la CACE.

Por su parte, Juan Almeida, gerente nacional de marketing de la cadena de electrodomésticos Cetrogar, dijo que el evento arrancó muy bien con caloventores, televisores y lavarropas entre las categorías más vendidas. Los TVs de 50 pulgadas son los productos más buscados y presentan descuentos promedio de entre 17% y 18%, aunque en algunos casos las rebajas llegan hasta el 30%.

La tendencia es migrar hacia televisores de más de 50 pulgadas. FOTO: Shutterstock

En tanto, Javier Cominotti, gerente de marketing de Megatone, sumó que los televisores de 50 pulgadas son los más demandados junto con aires acondicionados split.

Por otro lado, desde la plataforma Tiendanube señalaron que remeras, camperas y pantalones encabezaron el ranking de productos más vendidos en las tiendas que usan su sistema, seguidos por cremas faciales y corporales, botas y materiales de construcción.

“El arranque de esta edición confirma una tendencia que ya veníamos anticipando: por un lado, las categorías que siempre lideran, como indumentaria o salud y belleza, vuelven a sobresalir. Pero lo más interesante es que los artículos de alta consideración, como los materiales de construcción, están ganando peso. Esto nos muestra que los argentinos no solo buscan la oportunidad del momento, sino que planificaron el evento para concretar esas compras más relevantes que venían proyectando”, comentó Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina.

En cuanto a vuelos y hoteles, Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas, dijo que este año relevaron 49 ofertas en el inicio de la acción, muy por encima de ediciones anteriores en que se registraban unas 15 o 20 ofertas como máximo.

“En esta edición las agencias decidieron tirar toda la carne al asador. En lo que es internacional se pueden encontrar paquetes a Punta Cana, por US$930, y Bahía Príncipe all inclusive, por US$1052. También vuelos directos a Aruba con carry on por US$630 o a Madrid por US$1010. En cuanto al ámbito nacional, hay paquetes con Hoteles All Inclusive en San Martín de los Andes, Cataratas y Bariloche a un promedio de $550.000 en 12 cuotas sin interés”, puntualizó.

Isla Saona Guadalupe Faraj

Por último, Mute dijo que hay muy pocas ofertas para viajar al mundial, pero hay descuentos para vuelos y hoteles en Miami y Nueva York en esas fechas.