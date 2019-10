Ante lluvias selectivas, subieron los precios del trigo de la nueva cosecha

Mientras la recolección avanza lenta en el norte, sobre amplias zonas agrícolas se acentúa la falta de humedad; en Rosario hubo mejoras de 3 a 5 dólares por tonelada Fuente: Archivo

Dante Rofi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 21:05

Frente a lluvias que parecen empeñadas en dejar fuera de su radio de cobertura amplias zonas productoras de trigo de Buenos Aires, Córdoba y de Santa Fe, los precios del cereal de la cosecha 2019/2020 subieron hoy y confirmaron la tendencia alcista iniciada el viernes pasado.

"Hubo interesados en conseguir trigo con entrega hasta fines del presente mes que ofertaron US$180 por tonelada, pero el mayor movimiento se generó ante la propuesta de US$175 por grano con descarga entre diciembre y enero sobre el Gran Rosario, un valor que implicó un alza de US$3 y que tuvo como respuesta ventas por casi 100.000 toneladas", detalló a LA NACION una fuente del sector comercial.

Añadió que se negociaron otras 50.000 toneladas de trigo para entregas en febrero, a US$180 por tonelada, US$5 arriba del valor vigente ayer.

La tónica alcista se reflejó también en Bahía Blanca, donde la exportación propuso 180 dólares por tonelada de trigo con entrega entre diciembre y enero, US$8 más que ayer, mientras que para Necochea las ofertas de los compradores para el mismo plazo de descarga se mantuvo en 170 dólares.

En el Matba Rofex las posiciones diciembre y enero del trigo sumaron hoy US$2,50 y cerraron con ajustes de 172,50 y de 174,50 dólares. En las últimas tres ruedas estos contratos acumularon ganancias del 5,1 y del 5,4%, frente a los valores vigentes el jueves pasado, de 164,10 y de 165,50 dólares por tonelada.

Cabe recordar que la semana pasada la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) redujeron de 21,50 a 20 y de 21 a 19,80 millones de toneladas, respectivamente, sus cálculos para la cosecha de trigo argentino 2019/2020.

Acerca de los molinos, la BCBA informó que las ofertas de la demanda fueron de 11.000 a 14.100 pesos por tonelada de trigo, según calidad, procedencia y forma de pago.

"En la molinería, que se encuentra con un bajo stock, porque muchos optaron por diferir compras con la expectativa de ver precios en baja ante el empalme de las cosechas, comienza a notarse nerviosismo por lo trabajoso que les está resultando conseguir grano de la vieja cosecha", contó un operador, que en los últimos días recibió varios llamados desde la industria para conseguir lotes de manera urgente.

Agregó que los productores que aún tienen trigo de calidad panadera de la vieja cosecha y que no lo negociaron a 14.000 pesos, "hoy no se desprenden fácil de esa mercadería, porque ven que llover no llueve donde debería y porque el trigo que lentamente llega del norte no resulta el más apto para los molinos. Esperan y escuchan ofertas en un mercado que va tomando temperatura".

Atentos por las bajas en el sur

En los Estados Unidos el trigo también se negoció en alza hoy, en buena medida, por la posibilidad de que la oferta exportable del hemisferio sur resulte menor a las expectativas, por los problemas vigentes en la Argentina y en Australia, los dos grandes exportadores que vuelcan su mercadería cuando los proveedores del hemisferio norte inician su segundo semestre comercial.

Las posiciones diciembre y marzo del trigo en la Bolsa de Chicago sumaron US$2,30 y 1,84, al cerrar con ajustes de 188,59 y de 190,43 dólares por tonelada. En Kansas, los mismos contratos ganaron US$1,38 y 1,29, tras terminar la rueda con valores de 156,16 y de 160,85 dólares.

Hoy, Refinitiv Agriculture Research, que es parte del grupo Thomson Reuters, redujo en un 5% su estimación sobre la cosecha de trigo en Australia y la ubicó en 17,50 millones de toneladas, por debajo de los 19,10 millones proyectados el mes pasado por la Oficina Australiana de Agricultura, Recursos Económicos y Ciencia (Abares, por sus siglas en inglés).

El nuevo dato privado sobre la producción de trigo australiano también resultó inferior al dado el jueves pasado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que en su informe mensual redujo la cosecha de Australia de 19 a 18 millones de toneladas y las exportaciones, de 10,50 a 9,50 millones.

Sin noticias de China

Los precios de la soja bajaron hoy por segunda rueda consecutiva en la Bolsa de Chicago, hasta donde no llegaron novedades sobre nuevas compras chinas o sobre cómo se efectivizaría el programa de adquisiciones de productos agropecuarios estadounidenses por 40.000 a 50.000 millones de dólares que, según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, China se comprometió a concretar en la que denominó "primera fase" de un acuerdo comercial.

Las pizarras reflejaron bajas de US$2,21 y de 2,30 sobre los contratos noviembre y enero de la soja, cuyos ajustes resultaron de 340,98 y de 346,22 dólares por tonelada.

La previsión de tiempo seco para el resto de la semana sobre las zonas agrícolas donde progresa la cosecha de granos gruesos estadounidenses tampoco fue un factor positivo para la construcción de los precios de la soja, dado que acelerará el paso de las máquinas.

Ayer, el USDA relevó el avance de la recolección de la oleaginosa sobre el 26% del área apta, por encima del 25% previsto en promedio por los operadores. Además, el organismo elevó del 53 al 54% la proporción de cultivos en estado bueno/excelente, contra el 52% esperado por los privados.

En el mercado local también cayó por segunda jornada seguida el valor de la soja. Las fábricas ofrecieron 232 dólares por tonelada disponible para la zona del Gran Rosario, US$3 menos que ayer. La caída fue de US$5 en Bahía Blanca, de 240 a 235 dólares, mientras que en Necochea la oleaginosa se mantuvo estable, en 242 dólares.

La soja de la próxima cosecha, para las entregas entre abril y mayo sobre el Gran Rosario, se negoció a US$235 dólares, con una quita de 3 dólares por tonelada.

En el Matba Rofex las posiciones noviembre y mayo de la soja perdieron US$3 y 0,50, mientras que sus ajustes fueron de 244 y de 239 dólares por tonelada.

Mejoras para el maíz local

La rueda fue positiva para el maíz, dado que las ofertas de los exportadores para el Gran Rosario crecieron de 132 a 135 dólares por tonelada para el grano con entrega inmediata y de 135 a 142 dólares para el cereal con descarga en diciembre.

Sobre los puertos marítimos de Bahía Blanca y de Necochea el maíz disponible se negoció sin cambios, a 150 dólares por tonelada.

El precio del maíz disponible para el Gran Rosario subió de 132 a 135 dólares por tonelada

La mejora también comprendió al maíz de la próxima cosecha, para las entregas entre marzo y abril. En efecto, las ofertas de los exportadores crecieron de 143 a 145 dólares por tonelada para el Gran Rosario; de 145 a 150 dólares para Bahía Blanca, y de 138 a 140 dólares para Necochea.

En el Matba Rofex la posición diciembre del maíz creció US$1,20 y cerró con un ajuste de 142,20 dólares por tonelada, en tanto que el contrato abril se mantuvo estable, en 143,50 dólares.

En Chicago, el maíz se negoció en baja por tercera rueda seguida. Las pizarras de Chicago reflejaron quitas de US$0,59 y de 0,30 sobre las posiciones diciembre y marzo, cuyos ajustes resultaron de 154,22 y de 158,85 dólares por tonelada. Las condiciones de tiempo seco, que favorecen el avance de la cosecha, fueron la principal razón de las pérdidas.

Ayer el USDA relevó el avance de la recolección de maíz sobre el 22% del área apta, por debajo del 24% previsto en promedio por el mercado, en tanto que la proporción de cultivos en estado bueno/excelente fue ajustada del 56 al 55%, en línea con la expectativa de los privados.

Hoy el USDA informó que producto de la ola de frío y de las nevadas que afectaron Dakota del Norte y Minnesota durante buena parte de la semana pasada, los técnicos del organismo recolectarán información adicional en ambos Estados sobre los cultivos de soja y de maíz, en vistas del próximo reporte mensual de estimaciones agrícolas, que será publicado el viernes 8 de noviembre. Esto responde a que para las cifras relevadas en el trabajo de octubre no se alcanzaron a contemplar estas adversas condiciones climáticas.

Así, queda abierta la posibilidad a que una eventual reducción de los rindes de ambos Estados genere un descenso de los volúmenes previstos para las cosechas de soja y de maíz, que fueron calculados en 96,62 y en 350,01 millones de toneladas, respectivamente.