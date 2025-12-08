Los ADRs caen hasta un 4% a tono con el comportamiento de los principales índices de Wall Street

A la espera de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, los principales índices de Wall Street opera hoy con tendencia mixta. Sin actividad local en el mercado financiero, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) acompañan el tono cauteloso y se muestran mayormente en rojo, con bajas de hasta el 4%.

Entre los retrocesos más marcados del día figuran Supervielle, con una caída del 4,13%; Ternium, del 2,81%; Globant, del 2,68%; BBVA, del 2,17%; Central Puerto, del 2,05%; Banco Macro, del 1,71% y Grupo Galicia, del 1,58%.

Consultado por LA NACION, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, señaló que el equity local luce “algo golpeado” porque los índices globales también retroceden ante la expectativa de si, finalmente, esta semana habrá un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés por parte de la Fed. El especialista agregó que en Estados Unidos también siguen de cerca qué podría ocurrir con la designación del nuevo chairman de la entidad, en reemplazo de Jerome Powell

“Las acciones que más caen son los bancos, lo que tiene sentido porque los balances aún están flojos. Son los papeles más volátiles”, explicó.

En la misma línea, el analista Gustavo Ber apuntó que la debilidad se concentra en las entidades financieras, mientras que las compañías energéticas se muestran más firmes, respaldadas por sucesivas recomendaciones de brokers internacionales y locales de cara al mediano plazo.

“En general, durante el feriado los papeles acompañan el tono expectante de Wall Street, a la espera de las señales que pudiera aportar la Fed y del resultado de la colocación del Bonar 2029N”, añadió, sobre la nueva deuda que el Tesoro argentino licitará esta semana.

La emisión del bono también fue destacada por Camusso, quien consideró que desde mañana el foco del mercado se concentrará en lo que ocurra el miércoles con la colocación de ese instrumento, que vence en 2029 y tiene un cupón del 6,5% anual.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington el 29 de octubre del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta) Manuel Balce Ceneta - AP

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores asignan ahora una probabilidad del 89,6% a un recorte de 25 puntos básicos el miércoles, frente al 30% que se descontaba en noviembre. Además, prestarán especial atención a los comentarios de Powell para calibrar la trayectoria futura de la política monetaria.

En cuanto a los índices, el Promedio Industrial Dow Jones retrocedía 86,73 puntos, o un 0,18%, hasta 47.868,26 unidades. El S&P 500 caía 10,03 puntos, o un 0,15%, a 6.860,37 unidades; mientras que el Nasdaq Composite avanzaba 2,82 puntos, o un 0,01%, hasta 23.580,95 unidades.

Por otra parte, Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca y principal candidato a presidir la Reserva Federal el próximo año, sostuvo en una entrevista que la Fed debería continuar reduciendo las tasas de interés. En el plano corporativo, un alza cercana al 3% en Broadcom impulsaba al sector tecnológico, el único de los 11 sectores del S&P 500 que operaba en alza.