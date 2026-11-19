Los príncipes de Gales compartieron en su cuenta oficial de Instagram la historia de Franco Rodríguez Viau, cofundador y CEO de Satellites on Fire, la plataforma argentina que emite alertas tempranas de incendios forestales, incluso antes que la NASA. La publicación formó parte de la difusión de los finalistas del Earthshot Prize 2026, cuyos ganadores se anunciaron este martes en Mumbai, India. La empresa argentina fue una de las 15 finalistas y compitió en la categoría “Limpiar nuestro aire”.

“Soy Franco, soy de Buenos Aires, Argentina, y mi solución es Satellites on Fire”, dijo Rodríguez Viau al comienzo del video y donde se puede ver parte de su participación en los premios. Allí explicó cómo funciona la herramienta y qué información reciben los equipos que combaten el fuego. El príncipe Guillermo es el fundador y presidente del Earthshot Prize. Lo lanzó en 2020 con The Royal Foundation. La gestión diaria está a cargo de un equipo ejecutivo que encabeza Jason Knauf. Kate, la princesa de Gales, participa en la difusión del premio y en ceremonias de entrega.

“En Satellites on Fire ofrecemos un sistema de alerta temprana de incendios forestales, en el que procesamos 13 satélites cada 5 minutos y hoy en día detectamos, en promedio, 35 minutos más rápido que el sistema de detección de la NASA, que es uno de los más utilizados en el mundo. Además, les mostramos a las cuadrillas [de bomberos] cómo se propagará el fuego en las próximas horas”, señaló.

Los príncipes de Gales durante la ceremonia de los Earthshot Prize

La plataforma combina imágenes térmicas satelitales, cámaras en tierra, imágenes de drones y datos meteorológicos con modelos de inteligencia artificial (IA). Cuando detecta un foco, puede enviar alertas por WhatsApp, SMS y correo electrónico. Según la ficha oficial del premio, el sistema monitorea 92 millones de hectáreas en 21 países y cuenta con más de 70.000 usuarios. En la Argentina, el Consejo Nacional de Bomberos lo adoptó en 70 estaciones.

Rodríguez Viau fundó Satellites on Fire en 2020 junto con Joaquín Chamo [Tech & Product] y Ulises López Pacholczak [Innovation], tres jóvenes argentinos que presenciaron cómo amigos de la familia perdían sus hogares en incendios forestales. La idea surgió cuando todavía cursaban la secundaria.

El equipo habló con cientos de socorristas para comprender su mayor necesidad: la detección temprana. De esas conversaciones surgió el objetivo de detectar los focos antes de que el fuego se extendiera muy rápidamente. Rodríguez Viau dijo que el software se adapta al clima, el terreno y la vegetación locales utilizando datos públicos, lo que lo hace accesible en todo el mundo.

En el video, el emprendedor contó que la participación en el premio ya les abrió contactos con empresas, gobiernos e inversores. “Estamos muy orgullosos de haber llegado a ser finalistas del premio Earthshot. Para nosotros es como una palmada en la espalda que te dice que estás tomando la decisión correcta y yendo por el buen camino. Ya nos están ayudando mucho a escalar; nos han presentado ante áreas de sustentabilidad de las empresas más grandes, ante gobiernos e inversores, que es lo que necesitamos hoy en día para seguir escalando y llegar a más personas”.

Franco Rodriguez Viau fundó Satellites on Fire en 2020 junto con Joaquín Chamo [Tech & Product] y Ulises López Pacholczak [Innovation]

Satellites on Fire fue la primera propuesta argentina en llegar a la final del premio impulsado por el príncipe Guillermo. En su categoría, el galardón de 2026 fue para la empresa india Mahindra Last Mile Mobility.

“Es increíble haber empezado esta empresa como un proyecto de secundaria cuando teníamos 16 años y ahora poder estar en un escenario global junto a otras soluciones increíbles, financiadores, inversores y organizaciones de conservación. Es un lugar increíble para dar a conocer nuestra solución”, dijo Rodríguez Viau.

En la ficha oficial del Earthshot Prize, el emprendedor señaló: “Recuerdo haber visto de cerca los incendios forestales donde vivían amigos de mi familia. El cielo se oscureció por el humo y me sentí impotente al no poder ayudar”. Allí contó que, a partir de esa experiencia, se propuso junto con otros dos amigos encontrar una forma de evitar que se repitieran daños de ese tipo.

Monitoreo de imégenes de la plataforma

En junio pasado, Satellites on Fire se asoció con Allianz Seguros España para monitorizar todo el país, lo que permitió enviar más de 100 000 alertas de incendio en los dos primeros meses. Al reducir directamente la contaminación por PM2.5 procedente de los incendios forestales —la fuente de contaminación por partículas finas de más rápido crecimiento a nivel mundial—, la plataforma está impulsando un cambio positivo crucial, según mencionaron. Para 2030, Satellites on Fire tiene como objetivo ampliar la cobertura a 446 millones de hectáreas.