Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 3985 vacunos que fueron descargados de 126 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 8,76% al pasar de $3706,931 a $3382,347, mientras que el Índice Novillo no llegó al mínimo de 300 cabezas para su cálculo.

Los novillos, con 299 cabezas, representaron el 7,53% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4400 con 460 kg; $4270 con 451, y $4000 con 491 y con 515 kg. Por las mejores vacas se pagó $3420 con 619 kg; $3300 con 495 kg, y $3200 con 543 kilos.

El detalle de venta fue 299 novillos; 1088 novillitos; 919 vaquillonas; 1314 vacas; 209 conservas, y 141 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4800 con 321 y con 353 kg; $4700 por 4 lotes de 342 a 357 kg, y $4600 por 4 lotes de 323 a 402 kg, y en vaquillonas, $5000 con 268 kg; $4400 con 317, 334 y con 354 kg, y $3970 con 401 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3382,347, mientras que el peso promedio general resultó de 439 kilos. Detalle de venta: 299 novillos; 1088 novillitos; 919 vaquillonas; 1314 vacas; 209 conservas, y 141 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (44) Vela nt. 23, 385 kg a $4400; 15, 358 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (80) Cantizano v. 28, 572 a 2500; 22, 638 a 2600; Lacau v. 12, 715 a 2900. Brandemann Consignataria SRL: (146) Agrop. Mayaco v. 18, 480 a 1900; 21, 507 a 2100; Vicente n. 15, 447 a 4200. Casa Usandizaga SA: (214) Macagno vq. 21, 422 a 2500; Maillos vq. 12, 408 a 2700; v. 19, 448 a 2800; vq. 18, 330 a 2600; Migration v. 23, 475 a 3000; Muñoz vq. 12, 368 a 2300.

Colombo y Colombo SA: (132) Adm. de Campos La Colina tr. 16, 709 a 3000; Agropecuaria Puelmans v. 14, 562 a 2500; Gaztambide nt. 13, 376 a 4400; vq. 13, 345 a 4100. Colombo y Magliano SA: (356) Agropecuaria El Cimarron n. 12, 554 a 2900; Bravo vq. 14, 295 a 4550; Calmet nt. 20, 399 a 4400; vq. 15, 305 a 4500; Colombo y Magliano vq. 20, 369 a 3300; 20, 347 a 3500; 12, 343 a 3620; 20, 319 a 3750; 21, 331 a 3800; 24, 331 a 4300; Ferlini n. 12, 495 a 3500; González nt. 12, 323 a 4600; Gordon Davis n. 24, 499 a 3500; La Veneta nt. 15, 434 a 3300; vq. 27, 349 a 3600. Consignataria Melicurá SA: (73) Estab. Doña Elena v. 13, 446 a 2900; vq. 13, 404 a 3000; María Teresa Sur vq. 12, 389 a 2600.

Crespo y Rodríguez SA: (57) Aguaribay vq. 13, 331 a 4450; 15, 301 a 4700; 17, 268 a 5000; Litoux nt. 12, 393 a 3150. Gahan y Cía. SA: (43) Escobar de Campomar nt. 41, 412 a 4400. Gananor Pujol SA: (83) Elliff v. 18, 525 a 3000; La Matilde Agrop. v. 26, 537 a 2700. Gogorza y Cía. SRL: (229) Peiretti nt. 14, 390 a 3400; 40, 352 a 3500; 20, 375 a 3900; 12, 418 a 4200; vq. 14, 345 a 3100; 16, 335 a 3200; 25, 320 a 3250; Peiretti nt. 17, 340 a 4000; 14, 392 a 4200. Heguy Hnos. y Cía. SA: (72) Duhalde vq. 31, 330 a 4300; Maineri Hnos. v. 21, 510 a 2900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (34) Elizalde nt. 23, 415 a 4250. Jáuregui Lorda SRL: (128) Escobar de Campomar nt. 21, 421 a 4300; 20, 392 a 4500; Ramiro v. 12, 444 a 3000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (40) Zajaco nt. 14, 429 a 4300; vq. 13, 334 a 4400; 13, 309 a 4600. Lartirigoyen & Oromí SA: (45) Monte Argentino vq. 23, 346 a 4100; 22, 320 a 4300. Martín G. Lalor SA: (94) Ongaro nt. 13, 353 a 4800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (307) Ballester v. 16, 569 a 2600; vq. 13, 421 a 3200; 14, 380 a 3600; 15, 335 a 3800; De Bary nt. 19, 346 a 4700; vq. 19, 343 a 4350; El Porvenir de Llorens v. 16, 468 a 2700; Km389 vq. 12, 342 a 4300; La Argentina Agrop. nt. 26, 395 a 4400; La Primavera vq. 16, 333 a 4000; 14, 305 a 4500; 13, 279 a 4700.

Monasterio Tattersall SA: (342) Bespa v. 34, 548 a 2900; 35, 546 a 3000; D Avila nt. 14, 402 a 4600; Maguos nt. 14, 402 a 4400; 16, 357 a 4700; Salentinos v. 12, 545 a 2500; Sánchez vq. 14, 369 a 2500; Etcheverry v. 14, 603 a 2600. Nieva H. y Asociados SRL: (124) Coop. Agr. Ganad. Ltda. de Puan n. 12, 440 a 3500; nt. 60, 378 a 3600; Sarachaga nt. 19, 429 a 3800; Okecki nt. 20, 429 a 3800. Pedro Genta y Cía. SA: (227) El Mate Ameghino v. 12, 628 a 2600; 14, 741 a 2850; Lomendia v. 27, 434 a 3000; vq. 70, 341 a 4000; Santa Agustina vq. 13, 402 a 2800.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (291) Aguaribay nt. 14, 372 a 4400; 12, 352 a 4550; 14, 342 a 4700; Caldenes tr. 25, 662 a 3820; El Indio de Juárez nt. 12, 401 a 4400; 14, 392 a 4500; 14, 381 a 4600; Fortín Refugio vq. 14, 285 a 4200; Induco nt. 17, 414 a 4450; 23, 379 a 4500; Rural Quequen n. 15, 448 a 4200; vq. 14, 452 a 3600; Vivorata nt. 27, 433 a 4350. Wallace Hermanos SA: (119) Construcciones Ancona vq. 13, 383 a 2300; 24, 381 a 2350; 24, 431 a 2400; 13, 421 a 2500; Suc. Pecorena vq. 15, 326 a 3900; 15, 300 a 4150; 15, 311 a 4600.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (1); Consignataria Nieva y Cía. SA (25); Dotras, Ganly SRL (19); Hourcade Albelo y Cía. SA (26); Iriarte Villanueva Enrique SA (42); Llorente-Durañona SA (30); Madelan SA (68); S. L. Ledesma y Cía. SA (59).