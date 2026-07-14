Anuncio: el brazo inversor del Banco Mundial le prestará hasta US$50 millones a GDM para desarrollar nuevos híbridos de maíz más resistentes a la sequía

Con el objetivo de respaldar inversiones de la empresa que fomenten la innovación y productividad en el cultivo de maíz y promover la seguridad alimentaria, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial (GBM), anunció un préstamo de hasta US$50 millones a GDM Argentina. Según dijeron en un comunicado, “la financiación apoyará esfuerzos para desarrollar híbridos de maíz de alto rendimiento, ayudando a GDM Argentina a ampliar sus capacidades de investigación y desarrollo (I+D) en este cultivo”. El CEO de GDM es Ignacio Bartolomé.

Para IFC, “estas innovaciones favorecerán la productividad de los agricultores y mejorarán la resiliencia de los cultivos frente a los choques climáticos”.

IFC dijo que “proporciona financiación para apoyar a GDM Argentina en el desarrollo de híbridos de maíz más resistentes a la sequía, las plagas y a las condiciones climáticas extremas, para contribuir así a la sostenibilidad del sector agrícola argentino”

“Apoyar al sector agroindustrial es fundamental para promover el empleo rural, la generación de ingresos y el crecimiento sostenible a largo plazo”, afirmó Manuel Reyes-Retana, director de división de la IFC para la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Esta iniciativa contribuye a acelerar la innovación, promover ganancias de productividad y mejoras en prácticas para la resiliencia climática, apoyando un crecimiento inclusivo en las cadenas de valor agrícolas”, agregó.

Por su parte, Marcos Quiroga, Chief Science Officer GDM Argentina, afirmó que “esta financiación refuerza nuestro compromiso a largo plazo con la innovación y con el papel que desempeña la Argentina en el desarrollo de tecnologías de semillas para la agricultura mundial”.

“Al fortalecer nuestras capacidades de I+D en maíz, buscamos ofrecer a los agricultores soluciones más competitivas que impulsen la productividad y ayuden a satisfacer la creciente demanda de alimentos”, sostuvo.

En este sentido, IFC dijo que “proporciona financiación para apoyar a GDM Argentina en el desarrollo de híbridos de maíz más resistentes a la sequía, las plagas y a las condiciones climáticas extremas, para contribuir así a la sostenibilidad del sector agrícola argentino”.

“La agricultura es un pilar fundamental de la economía argentina, representando aproximadamente el 16% del PIB y más de la mitad de los ingresos por exportaciones. La creciente demanda mundial de proteínas y biocombustibles plantea a los productores el desafío de aumentar rendimientos de manera sostenible, lo que convierte a las semillas comerciales en un factor clave para la productividad”, destacaron.

GDM compró KWS en Sudamérica

“GDM está consolidando su posición en el sector del maíz, respaldada por décadas de I+D local, germoplasma propio y la adquisición en 2024 del negocio de maíz de KWS en Sudamérica, y destinará esta financiación a seguir desarrollando dicha plataforma mediante el fortalecimiento de sus capacidades de I+D centradas en este cultivo”, añadieron.

En esa línea, aseguraron que la financiación “contribuye a la iniciativa AgriConnect del Grupo del Banco Mundial (GBM) al apoyar soluciones tecnológicas agrícolas escalables mediante semillas de maíz mejoradas, herramientas digitales y una participación integrada en la cadena de valor”.

Por último, recordaron que “este financiamiento se alinea con los objetivos estratégicos del Grupo Banco Mundial (GBM) en la Argentina, donde el apoyo a la agroindustria es una prioridad dado el papel crucial del sector en el empleo rural y la generación de ingresos, así como en el impulso de un crecimiento sostenible a largo plazo mediante el desarrollo y el acceso de los agricultores a semillas de maíz de mayor rendimiento".