Anuncio: el Congreso de Aapresid volverá en 2026 a Rosario





El tradicional Congreso anual de Aapresid se hará el próximo año en Rosario, del 4 al 6 de agosto, y con el impulso de Expoagro.

Carolina Meiller, directora Adjunta de Prospectiva Aapresid, programa responsable de la organización, destacó: “Esperamos que el Congreso sea, una vez más, un espacio donde potenciar las oportunidades y vínculos entre productores, ciencia, Estado y empresas. En esta oportunidad, Rosario nos abre las puertas para visibilizar el potencial de los sistemas de producción bajo siembra directa y del agro argentino, nada menos que en el epicentro agrobioindustrial y agro exportador por excelencia”.

Según se informó, tal como ocurrió con las dos anteriores ediciones en la ciudad de Buenos Aires, Aapresid tendrá el acompañamiento de Exponenciar, que entre otros eventos organiza Expoagro.

“Acompañar a Aapresid en cada nueva edición es siempre un honor y una responsabilidad que asumimos con enorme compromiso. A lo largo de los años, he admirado su capacidad única para reunir al corazón productivo del país“, dijo Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

“Donde sea que el Congreso Aapresid decida crecer, allí estaremos para sumar la fuerza de Expoagro. Vamos a poner, una vez más, todo nuestro profesionalismo y nuestra pasión para que esta edición sea un nuevo éxito. Porque eso es lo que nos moviliza: generar encuentros, convocar audiencias, amplificar mensajes y seguir construyendo, juntos, el futuro del agro”, agregó.

En tanto, Marcelo Torres, presidente de Aapresid, destacó: “El evento nos encontrará en una ciudad que atraviesa toda la trayectoria e historia de la institución. Como cada año, nos esforzaremos en lograr un evento que se supere a sí mismo, que ayude a señalar el rumbo del sector en cuanto a conocimiento e innovación tecnológica con foco en la sustentabilidad; que convoque a los referentes más destacados del plano nacional e internacional y que sea un espacio de networking único para conectar con productores, técnicos y empresas”.

También se pronunció el intendente de Rosario, Pablo Javkin: “Para Rosario es una gran noticia que Aapresid vuelva a la ciudad, cuando la ciudad también vuelve como el mejor lugar para eventos y experiencias urbanas de quienes nos visitan. Nos sentimos el corazón de la Argentina productiva y de la innovación; y Aapresid significa todo eso, significa innovar y entender la confluencia entre la producción, la tecnología y la sustentabilidad. Estamos muy contentos y pondremos todo nuestro compromiso junto a la provincia de Santa Fe para que sea el mejor de todos los congresos de Aapresid”.