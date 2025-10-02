Anuncio: el gigante del agro Corteva dividió sus negocios de agroquímicos y semillas

Corteva anunció que se dividirá en dos empresas que cotizarán en Bolsa a partir de 2026. La compañía informó que su negocio de protección de cultivos pasará a llamarse New Corteva, mientras que su división de semillas se conformará como SpinCo, con independencia operativa y financiera. La noticia se dio a conocer a menos de un mes desde que se conocieron las versiones de que el gigante agrícola, con una valuación bursátil de unos 50.000 millones de dólares, analizaba una posible escisión de sus negocios de semillas y de protección de cultivos.

La decisión se dio luego de que la Junta Directiva aprobara por unanimidad un plan para separar la compañía en dos firmas independientes que coticen en bolsa. Desde la compañía informaron que la separación, que se completaría en el segundo semestre del próximo año, dará lugar a dos líderes de mercado diferenciados, ambos centrados en el agricultor, con la tecnología y la innovación como ejes centrales.

Señalaron, también, que tras la separación el actual presidente de Corteva, Greg Page, asumirá la presidencia de New Corteva. En tanto que el director ejecutivo, Chuck Magro, asumirá la dirección ejecutiva de SpinCo. El consejo de administración y los equipos directivos de ambas compañías se anunciarán próximamente, junto con otra información clave.

“Durante los últimos seis años hemos tomado medidas deliberadas para construir una empresa tecnológica sólida y exitosa: simplificamos nuestra cartera, redujimos costos, invertimos en proyectos de alta rentabilidad y nos aseguramos de que nuestra cartera de productos maximizara el impacto para los agricultores y la rentabilidad para la empresa. Como resultado, Corteva se ha convertido en el líder indiscutible del sector, con posiciones de liderazgo en el mercado tanto en protección de cultivos como en semillas. De cara al futuro, queremos posicionar a ambas empresas de la mejor manera para que triunfen en sus respectivos mercados y aumenten el valor para los accionistas", dijo Magro.

Corteva busca potenciar sus negocios

Magro continuó: “Los mercados de semillas y protección de cultivos han evolucionado y, como resultado, vemos que las oportunidades futuras para ambas compañías divergen. Este es el momento ideal para actuar y mantenerse a la vanguardia del mercado. Esta separación permitirá a ambas empresas maximizar la creación de valor a largo plazo al centrarse en sus propias prioridades. Por lo tanto, consideramos esta separación como el siguiente paso lógico en su trayectoria de crecimiento“.

Por otra parte, mencionaron que en los últimos años, gracias a su enfoque en la eficiencia y la diferenciación, la empresa que se convertirá en New Corteva ha tenido un sólido desempeño en un sector con una competencia cada vez más intensa. “Hoy en día, si bien el sector cuenta con un amplio suministro, no solo en producción y capacidad, sino también en cuanto a participantes del mercado, este sigue valorando la tecnología eficaz y diferenciada, y este enfoque ayudará a la empresa a seguir destacándose de sus competidores”, afirmaron.

La firma se convertirá en dos empresas, donde una comprenda su actual negocio de protección de cultivos (“New Corteva”) y la otra que comprenda su actual negocio de semillas (“SpinCo”) Gentileza Corteva

No obstante, resaltaron que New Corteva operará en una industria que necesitará competir de forma diferente en el futuro. “Continuará avanzando hacia una cadena de suministro optimizada y se centrará en maximizar la rentabilidad para los accionistas, la excelencia operativa y la próxima generación de innovación sostenible y diferenciada, incluyendo los productos biológicos, el segmento de mercado de mayor crecimiento de la industria”, señalaron.

Mencionaron que New Corteva ayudará a los agricultores a resolver algunos de sus desafíos más difíciles y a seguir liderando la industria en protección de cultivos. Las ventas netas atribuibles a New Corteva en 2025 ascenderán a US$7800 millones, el 44% de las ventas netas de Corteva.

Por otra parte, indicaron que SpinCo implementará genética avanzada para descubrir y desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a agricultores de todo el mundo a mejorar el rendimiento, optimizar la sostenibilidad y fortalecer la salud de sus cultivos. Se estima que las ventas netas atribuibles a SpinCo en 2025 ascenderán a US$9900 millones, lo que representa el 56% de las ventas netas de Corteva.