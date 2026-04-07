Anuncio: lanzaron una nueva tecnología contra malezas resistentes y la Argentina es el primer país del mundo donde se aprobó el registro

Syngenta anunció el lanzamiento a nivel mundial de la tecnología Virestina™ (ingrediente activo metproxibiciclona), luego de que la Argentina se convirtiera en el primer país del mundo en obtener la aprobación del registro de la tecnología.

Según informó la firma, que planea llevar esta innovación a Brasil, Australia, Estados Unidos y Canadá, se trata del primer herbicida selectivo a nivel mundial para controlar malezas gramíneas resistentes en soja y algodón en casi 40 años. Agregó que también puede utilizarse en aplicaciones presiembra, en cereales y maíz.

“Las malezas resistentes son una amenaza constante para los productores, ya que sobreviven a las aplicaciones de herbicidas y compiten con los cultivos por nutrientes, luz solar y agua. Al mismo tiempo, estas malezas actúan como un ‘puente verde’ para plagas, virus, hongos y bacterias que infectan los cultivos. Las malezas resistentes pueden reducir drásticamente los rendimientos y bajar significativamente el valor de las tierras agrícolas”, dijo la empresa.

Destacó que la nueva tecnología “ofrece una solución urgente para productores que tienen cada vez menos herramientas efectivas”.

“Durante las últimas décadas, se lanzaron al mercado tecnologías herbicidas limitadas; y la capacidad de las malezas resistentes para metabolizar herbicidas y desarrollar resistencia cruzada agrava aún más el desafío. La resistencia a herbicidas está oficialmente reportada hoy en 75 países y afecta a productores de más de 100 cultivos; las malezas gramíneas representan el 40 por ciento de las 273 especies de malezas afectadas”.

Syngenta remarcó que en cultivos clave como soja y algodón “la tecnología es altamente efectiva para controlar malezas gramíneas que son resistentes a herbicidas comunes como glifosato y cletodim”. Precisó que se “descompone rápidamente en el suelo, garantizando un excelente perfil de seguridad y una huella ambiental reducida”.

Investigación

Según explicaron, los científicos del Centro Internacional de Investigación de vanguardia de Syngenta en Jealott’s Hill, Reino Unido, aprovecharon la ciencia predictiva para llevar esta innovación al mercado en solo 10 años –un período significativamente más rápido que los plazos promedio de 12 a 14 años para el desarrollo de tecnologías agrícolas–.

“En Syngenta, nuestras innovaciones tienen un rol clave en permitir a los productores abordar algunos de los mayores desafíos que enfrentan”, dijo Ioana Tudor, directora global de Marketing de Protección de Cultivos de la empresa. Según se informó, durante la próxima década la compañía tiene previsto lanzar al menos 20 nuevas innovaciones propias en tecnologías avanzadas de protección de cultivos y biológicos agrícolas.

“La tecnología Virestina™ fue creada aprovechando la amplia experiencia de Syngenta en una familia específica de tecnologías herbicidas llamadas inhibidores de ACCasa (Grupo 1 de HRAC), ampliamente considerada una tecnología fundamental en la agricultura moderna", indicaron. Señalaron que como cuarta generación de este grupo herbicida está diseñada “para controlar de manera efectiva malezas resistentes a herbicidas de otros grupos, así como a herbicidas ACCasa más antiguos”.