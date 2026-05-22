Nicolás Pino, de la Rural, tras el anuncio del Gobierno: “Apuntamos a que las retenciones sean cero”

Este viernes el campo volvió a reaccionar al anuncio que hizo el presidente Javier Milei el jueves por la noche en Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre la baja de retenciones al trigo y a la cebada. Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se mostró sorprendido por la noticia y dijo: “Apuntamos a que las retenciones sean cero”.

“No lo esperábamos, siempre mostramos los resultados y son muy receptivos en el Gobierno, pero no lo esperábamos”, indicó esta mañana. El trigo y la cebada pasarán del 7,5 al 5,5% desde junio y la retención a la soja se reducirá desde enero.

Sin embargo, sin mencionar algún tipo de satisfacción con el anuncio, el presidente de la SRA agregó: “Apuntamos a que las retenciones sean cero. Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible. La baja genera más producción, que genera virtud para todo el país”.

En una entrevista para A24, Pino afirmó que “no alcanza” y que se debe hacer más hasta llegar a cero, algo que pide el campo desde la asunción de Javier Milei, quien ya hizo cuatro bajas: la primera fue en agosto del 2024 a la exportación de carnes y lácteos, la segunda consistió en una baja temporal en enero del año pasado para los principales cultivos con el objetivo de acumular dólares, la tercera se oficializó a través de un decreto el pasado diciembre con una reducción permanente para soja, maíz, sorgo, girasol y carnes (en varios casos consolidó o extendió la rebaja previa) y la cuarta se anunció este jueves.

“Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza. Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino. Hoy empiezan tímidamente las líneas de crédito en algunos bancos”, insistió Pino.

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