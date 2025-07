“Apoyo real”: diputados libertarios apuntan a una alianza con el campo para sostener el rumbo económico

En la antesala del discurso presidencial de pasado mañana en el acto de inauguración de la Exposición Rural de Palermo, diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), reforzaron el alineamiento del oficialismo con el sector agropecuario, al que definieron como el motor principal de generación de riqueza del país. Los legisladores resaltaron que es necesario avanzar con las reformas que viene proponiendo el gobierno de Javier Milei a través del Congreso.

Beltrán Benedit, productor entrerriano y legislador libertario, sostuvo que “las expectativas sobre los discursos y anuncios en Palermo son un clásico”, pero que este año la atención se intensifica porque “el campo necesita señales para sostener el entusiasmo con el que siempre produce”. Sin embargo, subrayó que el respaldo al gobierno de Javier Milei va más allá de un reclamo puntual sobre los derechos de exportación. “Hay un apoyo real del sector productivo porque entienden que para que al campo le vaya bien de verdad, primero le tiene que ir bien a este Gobierno”, dijo el diputado a LA NACION.

Advirtió que una mejora aislada en el agro “sólo lo convertiría en un lugar de extracción dentro de un país en crisis”. El legislador insistió en que el sector aún no ha mostrado todo el potencial que tiene. “Ningún gobierno se ha imaginado lo que es el campo con viento a favor”, resumió sobre los derechos de exportación que hoy pagan los productos agrícolas como la soja (33%), el maíz (12%) y el trigo (9,5%). Planteó que el verdadero objetivo es “un país próspero para todos, que deje de mirar el bolsillo del agro y empiece a potenciarlo”.

Diputados de La Libertad Avanza con autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Sociedad Rural Argentina

Desde la misma bancada, Carlos D’Alessandro apuntó a la expectativa generada por el eventual anuncio presidencial en Palermo sobre las retenciones. “Como dijo Milei, el principal productor de riqueza es el campo. Invierten más de 20.000 millones de dólares por año. Nosotros estamos acompañando desde el Congreso todas las medidas del Ejecutivo para bajar las retenciones y hacer crecer el país”, aseveró.

Consultado sobre por qué el agro mantendría su apoyo al Gobierno, pese a que la baja de retenciones todavía no se concretó, D’Alessandro fue tajante. “Durante 20 años el campo fue apretado por gobiernos que saquearon a la industria. Hoy Milei les marca un norte. Y saben que una vez que se ordene la macroeconomía, las retenciones van a bajar", afirmó.

El gobierno de Milei tiene la mirada puesta en las elecciones de octubre, por eso, el diputado aseguró que el oficialismo espera ganar volumen legislativo: “Lo que nos va a dar esta elección es músculo político. Vamos a tener las manos suficientes como para vetar cualquier medida de los degenerados fiscales de la oposición y avanzar con las leyes que necesita el país”.

En tanto, Emilia Orozco, por la provincia de Salta, señaló que esperan el anuncio de baja de retenciones y promesa de eliminación a largo plazo. “Creo que va a haber una promesa firme de eliminar en el largo plazo los impuestos a las exportaciones”, agregó y dijo que en el entorno de asesores vienen trabajando en línea directa con el área de enlace legislativo y con diputados del interior del país. En ese marco, remarcó que “toda la expectativa del sector está en ese anuncio”.

Carlos D’Alessandro, Nicolás Pino (SRA), y Beltrán Benedit @carlos.gonzalezdalessandro

Si bien indicó que todavía no están dadas todas las condiciones para avanzar con la eliminación total de las retenciones, el Gobierno ratificó que existe un compromiso firme. “Siempre el Gobierno fue muy claro: hay que equilibrar las variables macroeconómicas. No es que no haya voluntad política, sino que las condiciones económicas aún lo impiden”, aseguró.

“Hay buena comunicación, permanente y transparente. El sector sabe que este gobierno asumió un compromiso y lo va a cumplir”, insistió.

La posibilidad de un anuncio de baja de retenciones para la producción agropecuaria se perfila como uno de los puntos más esperados del discurso, coincidieron los legisladores. En un contexto en el que el agro representa una de las principales fuentes de generación de divisas del país, creen que el mensaje presidencial buscará ofrecer una señal de certidumbre al sector.

Además, desde el entorno oficial se espera un mayor acompañamiento legislativo a partir de octubre, lo que permitiría impulsar reformas estructurales que hoy encuentran trabas en el Congreso. “Las expectativas son muy buenas, y creemos que con mayor representación parlamentaria vamos a poder avanzar con las reformas que tanto el sector como el Presidente necesitan”, subrayó.

En términos generales, según los diputados libertarios, el mensaje que el Gobierno quiere consolidar en Palermo es el de una alianza estratégica con el agro. No solo por su capacidad exportadora, sino también por su rol central en el proceso de estabilización económica que impulsa la gestión de Javier Milei.