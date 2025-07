“No quiero adelantar”: Luis Caputo visitó la Rural, dijo que habrá anuncios, pero evitó dar detalles

Este mediodía, el ministro de Economía, Luis Caputo, visitó la 137a. Exposición Rural de Palermo. Durante su visita, fue recibido por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en la entrada del predio. Luego, en una señal de acercamiento al campo, se dirigió junto a Pino a la oficina de Presidencia de la entidad para mantener una reunión privada con los integrantes de la Mesa de Enlace. Allí lo esperaban Andrea Sarnari, de Federación Agraria Argentina (FAA); Carlos Castagnani, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y; Lucas Magnano, de Coninagro.

Antes de entrar a la oficina de Presidencia, el ministro dijo: “Es una obsesión nuestra, es una obsesión del Presidente terminar con las retenciones y que el campo pueda tener todo el potencial que se merece”.

Consultado sobre si el Gobierno comprende el perjuicio que implican los Derechos de Exportación para el agro, respondió: “Bueno, es una pregunta un poco sonsa, honestamente ¿Cómo no vamos a entender? Todos los impuestos que distorsionan la producción son malos”, expresó.

Y agregó: “Trabajamos para eso. El Gobierno —como digo siempre— trabaja incansablemente para devolverle al campo todo el potencial productivo”.

En cuanto a la relación con los dirigentes agropecuarios, dijo: “Nunca estuvo mal la relación con el campo. Siempre los escuchamos. Tenemos un excelente diálogo, sobre todo con Nicolás [Pino], y con todos”.

Respecto a posibles anuncios para la carne o medidas puntuales para el sector, fue prudente: “No quiero adelantar nada porque, como digo, va a ser el Presidente el que haga los anuncios correspondientes. Pero siempre hemos dicho que el campo es una prioridad para este Gobierno y que queremos eliminar —como digo— las retenciones que tanto daño han hecho al crecimiento del sector”.

Luis Caputo: “No quiero adelantar nada porque, como digo, va a ser el Presidente el que haga los anuncios correspondientes" Ricardo Pristupluk

Finalmente, sobre las limitaciones para avanzar más rápido, Caputo reconoció: “Por supuesto que tenemos restricciones presupuestarias, que todos conocen. El ancla fiscal es lo más importante en este Gobierno. Nos encantaría poder darles más a todos los sectores, pero tenemos que ser responsables”.

El encuentro se dio en un clima de expectativa por las políticas futuras del Gobierno y a dos días de que se realice el acto inaugural de la muestra, donde se espera que el presidente Javier Milei haga anuncios en referencia a la baja o eliminación de las alícuotas de las retenciones a los productos agropecuarios. Ayer, trascendió que el Gobierno se prepara para anunciar un alivio fiscal al sector agropecuario con una medida que será presentada por el Presidente este sábado durante su visita a la Exposición Rural de Palermo.

Según pudo saber LA NACION, se quitará la alícuota de los Derechos de Exportación (DEX) para la carne vacuna y también para otros productos del agro. En el sector hay expectativa de que la medida incluya una baja en las retenciones para granos como soja y maíz.

Un aspecto clave de la medida es que, a diferencia de la reducción vigente entre el 27 de enero último y el 30 de junio pasado, esta rebaja tendría carácter permanente y no transitorio. Así lo había anticipado Milei durante la reunión que mantuvo el pasado martes 15 con los representantes de la Mesa de Enlace, donde dejó en claro su intención de avanzar con cambios estructurales en la política impositiva que afecta al agro.

Para Pino, lo que anuncie Milei el sábado será, literalmente, una sorpresa. En una conversación telefónica, el propio mandatario intentó adelantarle parte del paquete de medidas que presentará en la Exposición Rural, pero el titular de la entidad prefirió no saber. “Le dije que no me las cuente, porque enterarse antes —sea bueno o malo— predispone de una manera no beneficiosa”, relató Pino a LA NACION.

El ministro Luis Caputo: "Siempre hemos dicho que el campo es una prioridad para este Gobierno" Ricardo Pristupluk

Lo mismo ocurrió con el ministro de Economía, con quien mantiene una relación fluida y cercana. El funcionario también quiso compartirle detalles de los anuncios, pero recibió la misma respuesta. “Nosotros ya le presentamos al Gobierno todos los números del sector agropecuario, detallamos las dificultades y la situación real que atraviesan los productores. Ahora es responsabilidad de ellos decidir qué hacer al respecto. Palermo es una caja de resonancia ideal para dar buenas noticias al campo”, sostuvo el dirigente.

Tras el encuentro, Caputo compartirá un almuerzo en el restaurante Central del predio con Pino, y su equipo económico, compuesto por el viceministro José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el director de Arca, Juan Pazo.