Bioceres Crop Solutions perdió US$10 millones, explicó los motivos y destacó un negocio que creció

Bioceres Crop Solutions registró una pérdida neta de US$10 millones en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, según los resultados informados por la compañía.

Según dio a conocer, los resultados, expresados en la moneda estadounidense, corresponden al ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo del actual. Allí se da cuenta de una situación dispar. Los ingresos totales ascendieron a US$39,4 millones, lo que reflejó una retracción del 23%. El EBITDA ajustado fue de US$0,6 millones. En tanto, nutrición de cultivos trepó un 15%, a US$11,6 millones.

“En enero de 2026, el negocio Pro Farm Group (PFG) de la compañía fue objeto de una subasta por ejecución y ha sido clasificado como operaciones discontinuadas. En consecuencia, salvo que se indique lo contrario, los resultados financieros analizados a continuación reflejan las operaciones continuadas de la compañía para todos los períodos presentados, y las cifras del año anterior han sido reclasificadas para excluir el negocio PFG", explicó.

De acuerdo con la firma, la caída interanual de los ingresos refleja “una demanda más débil y presiones competitivas en protección de cultivos, junto con la transición en curso en semillas”.

La empresa desarrolló el trigo tolerante a sequía

“Los resultados de nutrición de cultivos se vieron impactados por un ajuste no recurrente por obsolescencia en inoculantes relacionado con esfuerzos de normalización de inventarios. Los gastos de ventas, generales y administrativos disminuyeron un 16% interanual, reflejando la continuación en la ejecución de iniciativas de simplificación organizacional y gestión de costos en las operaciones continuadas”, indicó.

En marzo pasado, Bioceres Crop Solutions había informado un rojo de US$189,9 millones para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, que cubrió el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2025. En ese momento, su CEO, Federico Trucco, se refirió a los motivos en una carta a los accionistas. Como se informó en esa oportunidad, el ejecutivo vinculó esto al conflicto generado por un fondo norteamericano -Jasper- cuando se compró ProFarm (exMarrone Bio), una compañía de insumos. Ese acreedor, con un monto de unos US$110 millones, había iniciado una batalla judicial aún en proceso. Bioceres discontinuó ProFarm de sus activos, lo que impactó en el resultado.

Trucco expresó: “Este trimestre refleja un período de transición y reorientación operativa para la compañía"

Hoy la firma indicó: “Luego de la subasta por ejecución de Pro Farm realizada a comienzos de este año, y de la disputa relacionada con los tenedores de notas, la compañía continuó avanzando con iniciativas de gestión de pasivos en sus subsidiarias operativas, incluyendo esfuerzos de reperfilamiento de deuda y un proceso voluntario de extensión de vencimientos de bonos en la Argentina".

Según el escrito, Trucco expresó: “Este trimestre refleja un período de transición y reorientación operativa para la compañía. Si bien las condiciones de mercado en varias áreas de nuestro negocio siguen siendo desafiantes, y los efectos de la transición en semillas continúan pesando sobre los resultados reportados, estamos cada vez más enfocados en fortalecer los fundamentos de la organización y priorizar una ejecución disciplinada en toda la plataforma".

“Durante el trimestre, continuamos avanzando en iniciativas orientadas a simplificar la organización, mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la gestión del capital de trabajo y mejorar la generación de caja y la gestión de pasivos en las principales subsidiarias operativas. En paralelo, estamos reforzando la gobernanza y los procesos internos y llevando adelante una revisión estratégica de nuestras operaciones continuadas —incluyendo iniciativas enfocadas en la simplificación organizacional y la optimización de la asignación de capital— para asegurar que el capital, la atención de la gerencia y los recursos permanezcan alineados con las áreas donde creemos que podemos crear el mayor valor a largo plazo", agregó.

“Reconocemos la importancia de los acontecimientos en torno a Pro Farm y la incertidumbre generada por el proceso de litigio en curso. Si bien continuamos siguiendo el curso legal correspondiente y evaluando alternativas constructivas cuando es posible, nuestra prioridad sigue siendo clara: estabilizar el negocio, preservar el valor de nuestras operaciones principales y posicionar a la compañía para un futuro más resiliente y sostenible”, remarcó.