Arveja y maíz: una combinación imbatible que suma tecnología

El mercado de arvejas atraviesa una etapa de renovación con la incorporación de nuevas variedades de semillas que amplían las alternativas de rotación y de negocio. En particular, las arvejas verdes permiten cubrir el suelo y, al mismo tiempo, preparar el terreno para el maíz, en una doble estrategia que combina rentabilidad en diciembre y un cultivo posterior en condiciones óptimas.

Marcos Mitelsky y Alejandro Bagnolo son ingenieros, ensayistas asesores y titulares de la consultora LMA en San Pedro, Buenos Aires. Cuentan con un campo experimental de 25 hectáreas donde siembran y evalúan arvejas, entre otros cultivos, y son parte de la Red Nacional de Arvejas que coordina Gabriel Prieto, ingeniero del INTA Arroyo Seco. El caos lo dio a conocer RAGT Semillas.

“Venimos trabajando hace tiempo con RAGT Semillas, primero lo hicimos con sorgo, pero desde hace un tiempo también incorporamos las arvejas que están trayendo. Es muy interesante este proyecto que comenzó con arvejas amarillas, pero actualmente se están posicionando muy bien en arvejas verdes particularmente con la variedad Carrington”, sostiene Mitelsky.

Marcos Mitelsky y Alejandro Bagnolo son ingenieros, ensayistas asesores y titulares de la consultora LMA ubicada en San Pedro, provincia de Buenos Aires

Es una variedad nueva que se destaca por su comportamiento sanitario y un rendimiento que supera a las arvejas tradicionales. Tiene un excelente porte de cosecha, una muy buena altura, fácil de cosechar.

“Muchas variedades de arvejas quedan pegadas contra el piso y son complicadas de cosechar y en la recolección se pierden muchos kilos. Esta arveja es una variedad primaveral que en el norte de Buenos Aires la sembramos en el mes de julio apuntando a tener 90 a 100 plantas por metro cuadrado y siempre sembrando con una muy buena fertilización de base con fósforo. La arveja como cultivo, no explora mucho en profundidad. Nosotros la sembramos con una dosis de 90 a 110 kg de superfosfato triple y por supuesto una buena inoculación para un buen arranque del cultivo”, recomienda.

Arvejas -maíz, una rotación ideal

“Como asesores en nuestra zona apuntamos a la doble producción de granos. Creemos que la intensificación es lo más rentable. Entonces la arveja es para producir un grano. Básicamente la arveja es excelente para luego rotar con maíz. Una arveja bien inoculada y fertilizada, nos permite que tengamos nitrógeno disponible para el maíz tardío que en esta zona y con esta estrategia se estabilizó en 80 quintales como piso de rendimiento. El fuerte de esta arveja es tener el período del invierno cubierto, controlando malezas y sumando nitrógeno", precisaron.

En particular, las arvejas verdes permiten cubrir el suelo y al mismo tiempo preparar el terreno para el maíz, en una doble estrategia que combina rentabilidad en diciembre y un cultivo posterior en condiciones óptimas

En esa línea, Agustín Cantó, de RAGT Semillas, dice que la arveja cierra bien como doble cultivo y después, al sembrar un maíz tardío, la arveja deja nitrógeno y humedad en el suelo: “La arveja consume humedad solo de los primeros ochenta, noventa centímetros del suelo y hasta los dos metros deja humedad para un segundo cultivo, y en el caso del maíz también deja fertilización, nitrógeno disponible y rinden más los maíces arriba de arveja. El año pasado el productor no sembró tanto maíz tardío por el riesgo de la chicharrita, pero este año la relación arveja/maíz tardío se expande entre las decisiones del productor. Es un cultivo de servicio que permite un puente verde en el invierno, pero con una renta para el productor. Un grano que puede cosechar en noviembre o a más tardar primeros días de diciembre, que después entra bárbaro con un doble cultivo, con un maíz tardío que explota o con la posibilidad de ir a una soja de segunda”.

Según comenta Cantó, este año hay dos mercados de exportación diferentes: uno es el verde y otro es el amarillo, pero básicamente el mercado de arveja verde en la Argentina es un 65-70% del total de la superficie de arveja. Es un mercado del que la empresa no tenía variedades hasta que lanzó Carrington. Dijo que es “una variedad muy superadora a la genética de variedades verdes primaverales que está acostumbrado a ver al productor. Usar variedades que tienen 20-25 años de antigüedad es un auto viejo comparado con un Fórmula 1″.

“A nivel de negocio, siempre recomendamos establecer contacto con los compradores de amarillas o verdes de cada zona para evitar llegar a noviembre, cosechar, y tener los bolsones en el campo con los granos de arveja. Hay zonas donde compran más amarilla, otras zonas donde se compran más verde y en función de eso el productor debe de elegir qué arvejas sembrar. Hay actores que están en el mercado de la verde y la amarilla que exportan a los dos mercados, hay otro solo de verde y solo otro de amarilla, pero es fundamental que el productor se contacte con la persona que le va a comprar y en eso también podemos asesorarlo”, agregó.

Con respecto al mercado de amarilla Cantó indicó que la firma lidera con la variedad Orquesta. También posee Feroe.