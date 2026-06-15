Lo pide el mundo: las ventas al exterior de un cultivo se dispararon un 159,5% y llegan inversiones millonarias

Con exportaciones que crecieron un 159,5% en el primer cuatrimestre del año hasta alcanzar los US$1327,6 millones, niveles récord de molienda, inversiones millonarias en nuevas plantas industriales y una demanda internacional que sigue firme, el girasol se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la agroindustria argentina en 2026.

El panorama surge de un informe de coyuntura elaborado por el economista Jorge Ingaramo y difundido por la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), donde se destaca que el complejo atraviesa una etapa de fuerte expansión pese a que continúan vigentes los derechos de exportación para la semilla y el aceite crudo.

Según datos del Indec citados por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), durante los primeros cuatro meses del año el complejo girasolero exportó US$1327,6 millones. La cifra representa una suba interanual del 159,5% y equivale al 7,9% de todas las exportaciones agroindustriales argentinas.

“La industria procesadora argentina ratifica su confianza en el potencial del sector mediante importantes planes de expansión”, señaló el informe.

La cadena girasolera atraviesa un año de fuerte expansión, impulsada por mayores exportaciones, una intensa actividad industrial y nuevas inversiones CHRIS HELGREN - X00378

Ese crecimiento de las exportaciones estuvo acompañado por una intensa actividad industrial. En marzo se registró un récord histórico de molienda mensual de girasol, con 565.000 toneladas procesadas. En tanto, durante el primer cuatrimestre el crushing acumuló 1,774 millones de toneladas, un 39% más que en igual período del año pasado.

La mayor industrialización también se reflejó en las compras de materia prima. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, las adquisiciones de girasol correspondientes a la campaña 2024/25 alcanzaron los 3,94 millones de toneladas, un 38% más que en el ciclo previo. Para la campaña 2025/26 ya se registran compras por 4,17 millones de toneladas, con un incremento interanual del 47,5%.

Inversiones

Las inversiones aparecen como otro de los indicadores del momento que atraviesa la cadena. Durante este año comenzó a operar la ampliación de la planta de Molinos Agro en San Lorenzo, Santa Fe. La obra demandó una inversión de US$12 millones y permitió elevar la capacidad de molienda de la empresa hasta las 500.000 toneladas anuales.

A esa iniciativa se sumó el reciente anuncio de Louis Dreyfus Company (LDC), que invertirá US$400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca, con capacidad para procesar 4000 toneladas diarias e integrada a su infraestructura logística y portuaria. Se trata de uno de los desembolsos más importantes anunciados recientemente para la agroindustria argentina.

Desde Asagir destacaron, además, que estas apuestas empresariales se producen en un contexto donde todavía siguen vigentes los derechos de exportación del 4,5% para la semilla y el aceite de girasol. “Estas apuestas productivas demuestran el compromiso del empresariado”, sostuvo la entidad.

Las perspectivas para la próxima campaña también son favorables. Según el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), publicado esta semana, la producción argentina de girasol crecería 8,1% y alcanzaría los 8 millones de toneladas en el ciclo 2026/27, frente a los 7,4 millones estimados para la campaña actual.

La producción argentina de girasol crecería 8,1% y alcanzaría los 8 millones de toneladas en el ciclo 2026/27, frente a los 7,4 millones estimados para la campaña actual

A nivel global, el organismo proyecta una cosecha récord de 62,06 millones de toneladas, un 12,3% superior a la del ciclo anterior. También prevé un aumento del 11,2% en el procesamiento mundial. Ucrania, Rusia y la Unión Europea liderarían buena parte de esa expansión productiva.

En materia de aceite, el USDA elevó, además, sus estimaciones para las exportaciones argentinas. Ahora proyecta embarques por 1,925 millones de toneladas para la campaña 2025/26 y por 2,05 millones para el ciclo siguiente. Sin embargo, el crecimiento de los principales competidores del hemisferio norte haría que la participación argentina en el comercio mundial retroceda levemente del 14,3% al 13,1%.