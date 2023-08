escuchar

Y lo que ocurrió con las zapatillas en marzo pasado ahora, con la incertidumbre macroeconómica luego de las PASO y la devaluación, la carne vacuna en algunos comercios también ya se cotiza en dólares.

El lunes bien temprano, en Florida, en el partido bonaerense de Vicente López, el carnicero Marcelo Capobianco, con el diario bajo el brazo y el resultado de quien había resultado ganador en las elecciones, abrió su pequeño comercio de barrio y lo primero que hizo fue borrar las pizarras que coloca en la vereda frente a su negocio familiar, donde trabaja junto a su mujer.

En ella estaban escritos con tiza los precios de los cortes de carne del viernes pasado. Era momento de volver a modificarlos, pero ya cansado de este mecanismo casi automatizado de todas las semanas, decidió convertirlo a una moneda más estable, con más valor en el tiempo: el dólar.

El kilo de asado está "por ahora" a US$5 y la picada especial a US$3 Gza. Marcelo Capobianco

Con 53 años, hace más de 30 que posee este emprendimiento familiar que comenzó con un polirrubro de verdulería, productos de chacra y venta de carne vacuna. Tras las sucesivas vicisitudes económicas, en la actualidad solo se quedó con lo último: Carnicería Mc. Carnes Premium.

“Me fundí muchas veces y muchas me levanté, siempre volví a empezar. Hemos pasado muchas crisis y ahora solo me quedé con la carnicería y voy a pelearla. Las pymes somos los grandes economistas de la Argentina, porque aprendimos a los golpes a sobrevivir a los distintos gobiernos que tratan de fundirnos con sus políticas”, cuenta a LA NACION.

El lunes por la mañana, el carnicero borró la pizarra y escribió: “Promo. Asado, US$5. Picada Especial, US$3” y, sobre la parte superior de la pizarra, en el margen derecho, puso: “¡Y viva la Libertad!”, parafraseando a líder de La Libertad Avanza

Fue así que tomó el borrador, dejó atrás los valores en pesos y escribió: “Promo. Asado, US$5. Picada Especial, US$3” y, sobre la parte superior de la pizarra, en el margen derecho, puso: “¡Y viva la Libertad!”, parafraseando a líder de La Libertad Avanza.

Cuando comenzaron a llegar los clientes habituales “se sorprendían de la ironía” del comerciante, aunque entendían la situación de inestabilidad económica del país. “Los que me bajan la media res ya me avisaron que esta semana va a haber un reajuste y yo, que ya no tengo margen, voy a tener que trasladarlo a la gente. Fue una suerte de ironía, pero es lo que queremos los argentinos: estabilidad cambiaria. La carne que vendo no la cobró en dólar billete, para nada, pero si lo multiplico por lo que está el dólar blue. Hoy el kilo de asado está a $3500: 700 x 5″, dice.

“Pero es una realidad que ya estamos dolarizados: si aumenta el dólar, el alimento balanceado de la hacienda sube, el combustible, los repuestos, los servicios, los impuestos se disparan, así que que yo venda en dólares no sería una cosa rara. Es muy difícil mantener un negocio así. Cuando los clientes me preguntan porque lo hice, les digo: ‘ganó Javier Milei y es el que va a dolarizar la economía, bueno, yo me anticipé’. El lunes nos despertamos con este fenómeno que genera esperanza no solo en los jóvenes sino también en los más grandes que queremos confiar en gente nueva con otras propuestas”, añade.

Hace 30 años que en Vicente López el carnicero Marcelo Capobianco tiene su carnicería de barrio Gza. Marcelo Capobianco

Describe la situación que viven los clientes del barrio que llegan a su negocio: “están muy tristes por la economía que los atraviesa”. Con buen tino, el carnicero trata de sacarle una sonrisa. “Antes, la gente venía y se compraba un costillar entero, chorizos para hacer un buen asado el fin de semana, ahora se compra medio kilo de carne picada para hacerse una boloñesa con fideos porque no le alcanza. Bajó mucho la venta pero no solo de carne, de verduras, de pan, de todo. Somos rehenes de este sistema. Es muy doloroso ver cómo el poder adquisitivo de clientes de toda la vida se cayó al piso. Esta tristeza es la que se manifestó en las urnas”, detalla.

Por último, dice que, a pesar de todo, trata de no perder el humor, de contar algún chiste, de recomendarle alguna receta para cocinar, además de darle cada vez más servicios, como sacarle el hueso y la grasa a los cortes que compran los clientes. “A veces se enojan con el carnicero pero yo no soy el culpable del problema que no vale nuestra la plata”, finaliza.